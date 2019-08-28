　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局近期與壽險公會討論保障門檻，包括訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例等，未來上路後儲蓄比重將會降低、保障的成分將會提高，外界預期保單短期內部報酬率（IRR）也會跟著下滑。金管會主委顧立雄今（28）日表示，以「緩步進行」的方式處理，並沒有要製造「保費懸崖」，最快今年底會公布最終方案。

根據金管會保險局統計，截至2018年底，保險業資產總額達26.6兆元，一年增加4兆元。金管會主委顧立雄今天受訪時指出，不可否認的是4兆元要投到哪裡去，這件事不僅是主管機關，就連所有壽險業都要擔心，國內金融市場大量轉移到壽險業，各界關注壽險業的金融資產管理，保險業收保費並非說一定是壞事，不過站在金管會立場，希望賣得好的是保險商品，不是單純理財性的儲蓄險商品。

顧立雄表示，目前正與壽險公會研商，希望加強保障成分，也就是訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例，並按照被保險人的年紀來訂定，期盼能夠提升一定的比率。

顧立雄說，壽險業保費成長若已是一種趨勢的話，也要導向能夠容易接軌IFRS 17的方向邁進，像是政策保險、保障型保單或高齡化保單的比例需要調高，目前保險局正在與壽險公會取得共識，也希望廣大保戶能夠理解。

至於是否會給緩衝期，顧立雄指出，正在與壽險公會商量，因為責任準備金是否調整，儲蓄險保單涉及宣告利率的問題，後續影響的程度為何都要進行評估，當然希望「緩步進行」，並沒有要製造「保費懸崖」，預計在年底前公布調整的門檻。

ET快訊
樓下剛搬來「地板發熱到30度」！他反應後得知驚嚇真相：隨時燒
員警取締酒駕撞安全島頭部重創不治　才剛拍完婚紗照...父母急
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

保險卓越獎／中國人壽資訊安全、人才培訓獲2獎　首批取得個資管理認證

台灣保險業面臨經濟挑戰恐衝擊獲利　顧立雄提出3大期許備戰

保險卓越獎／調薪幅度高於3%！旺旺友聯獲企業加薪、微型保險金質獎

獲頒終身成就卓越獎！國壽董座黃調貴哽咽　感謝家人46年支持「工作優先」

新光金策略長王道南9月後走馬上任　董事改由吳東興兒子吳昕達當

拉攏年輕族群！遠雄人壽打造品牌勇敢追夢…影片一出狂吸百萬點閱

台灣金融業在港曝險金額降至兆元以下！　金管會：台資銀行營運正常

南山人壽與中郵人壽簽訂備忘錄與保密協議！初步探討合作計畫和意向

「雙實支實付」補足額度！減輕醫療雜費+手術費巨額開銷　4大重點投保前秒懂

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

保險卓越獎／中國人壽資訊安全、人才培訓獲2獎　首批取得個資管理認證

台灣保險業面臨經濟挑戰恐衝擊獲利　顧立雄提出3大期許備戰

保險卓越獎／調薪幅度高於3%！旺旺友聯獲企業加薪、微型保險金質獎

獲頒終身成就卓越獎！國壽董座黃調貴哽咽　感謝家人46年支持「工作優先」

新光金策略長王道南9月後走馬上任　董事改由吳東興兒子吳昕達當

拉攏年輕族群！遠雄人壽打造品牌勇敢追夢…影片一出狂吸百萬點閱

台灣金融業在港曝險金額降至兆元以下！　金管會：台資銀行營運正常

南山人壽與中郵人壽簽訂備忘錄與保密協議！初步探討合作計畫和意向

「雙實支實付」補足額度！減輕醫療雜費+手術費巨額開銷　4大重點投保前秒懂

余文樂PO兒子「整面漆黑照片」被破解！　網調亮驚：看到長相了

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

半價加購享受「空中沙發」！從墨爾本一路睡到洛杉磯...網：超需要

30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡

不斷更新／林承飛滿貫砲炸裂　3局結束桃猿9：0富邦

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

不斷更新／亞力克對決黃恩賜　3局0比0

美國務院官網移除「巴勒斯坦」　官員冷回應：網站正在更新

中職／兄弟U18國手不列60人　劉志威：魏碩成有機會

影／土城「石二鍋」撤中央路　居民憂高租金逼「美食沙漠」成形

保險熱門新聞

南山人壽與中郵人壽簽訂合作備忘..

新光金策略長王道南9月後走馬上..

寵物保險「終身續保」最熱賣！

「實支實付」4大重點投保前秒懂

國壽董座黃調貴獲頒終身成就獎　..

旺旺友聯獲頒企業加薪、微型保險..

失能險「保證給付」停售…專家曝..

台灣金融業在港曝險金額降至兆元..

保險業面臨經濟挑戰　顧立雄提出..

年輕人愛買儲蓄險！2大錯誤資金..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

遠雄人壽推年輕品牌影片　吸百萬..

利變型保單停售　壽險傳統保單大..

失能險停售爆搶購潮「專家不意外..

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面