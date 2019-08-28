儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局近期與壽險公會討論保障門檻，包括訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例等，未來上路後儲蓄比重將會降低、保障的成分將會提高，外界預期保單短期內部報酬率（IRR）也會跟著下滑。金管會主委顧立雄今（28）日表示，以「緩步進行」的方式處理，並沒有要製造「保費懸崖」，最快今年底會公布最終方案。

根據金管會保險局統計，截至2018年底，保險業資產總額達26.6兆元，一年增加4兆元。金管會主委顧立雄今天受訪時指出，不可否認的是4兆元要投到哪裡去，這件事不僅是主管機關，就連所有壽險業都要擔心，國內金融市場大量轉移到壽險業，各界關注壽險業的金融資產管理，保險業收保費並非說一定是壞事，不過站在金管會立場，希望賣得好的是保險商品，不是單純理財性的儲蓄險商品。

顧立雄表示，目前正與壽險公會研商，希望加強保障成分，也就是訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例，並按照被保險人的年紀來訂定，期盼能夠提升一定的比率。

顧立雄說，壽險業保費成長若已是一種趨勢的話，也要導向能夠容易接軌IFRS 17的方向邁進，像是政策保險、保障型保單或高齡化保單的比例需要調高，目前保險局正在與壽險公會取得共識，也希望廣大保戶能夠理解。

至於是否會給緩衝期，顧立雄指出，正在與壽險公會商量，因為責任準備金是否調整，儲蓄險保單涉及宣告利率的問題，後續影響的程度為何都要進行評估，當然希望「緩步進行」，並沒有要製造「保費懸崖」，預計在年底前公布調整的門檻。