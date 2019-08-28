Micro LED量產腳步加速　友達彭双浪：1~2年可望開出產品線

▲友達董事長彭双浪（右2）、總經理蔡國新（左2）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）今（28）日在南港展覽館登場，友達（2409）董事長彭双浪表示，今年展會聚焦下世代顯示技術Micro LED，而且參與的廠商眾多，代表距離量產的腳步越來越快，可望在1~2年就看到某些產品線開出。

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▲友達參與智慧顯示展。（圖／記者姚惠茹攝）

彭双浪表示，今年智慧顯示展不僅展出Micro LED的廠商眾多，而且有不少新面孔出現，可以看見Micro LED距離量產的腳步越來越近，像是友達這次就展示車用的CID和儀表板應用，已經開始跟客戶在做工程技術平台開發。

▲友達展示可內外摺疊的5.9吋AMOLED面板。（圖／記者姚惠茹攝）

彭双浪指出，只是Micro LED在不同的應用產品，需要導入量產的成本、時間不一樣，像是消費產品就會比較快，而工業產品則需要比較長的時間，但是相信1~2年之內，一定可以在看到某些產品線開出，像是VR、拼接大尺寸的應用就會比較快。

▲友達Micro LED在車用儀表板應用。（圖／記者姚惠茹攝）

至於Micro LED在車用方面的話，彭双浪表示，從現在開始談技術平台到真正可以量產，大約需要至少5年的時間，雖然約2年後就會開始小額量產，但主要是為了進行驗證，再給車廠驗證，所以短期內在終端市場還不會看到。

▲友達展示醫療用高附加價值面板。（圖／記者姚惠茹攝）

因應中美貿易戰的部分，彭双浪表示，目前友達有在大陸投資，但也有部分產能保留在台灣，接下來將會重新做產能調配，針對高附加價值產品將會在台灣做擴大投資，並通過經濟部的回流台商投資審核，把高階和商用產品放在台灣生產。