全球吹起降息風！　柏瑞投信：特別股與高收債漲勢將持續延燒

▲ 殖利率倒掛後，特別股和全球高收債等收益型資產仍有上漲空間。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易談判略有好轉跡象，但歐洲及中國的經濟數據疲弱、以及日韓貿易戰和國際地緣政治等風險揮之不去，使得市場對於經濟前景的憂慮提高，導致美國10年及2年期公債殖利率曲線出現短暫倒掛，浮現經濟衰退隱憂。

柏瑞投信表示，從歷史經驗來看，美債殖利率倒掛往往是經濟衰退的警訊，但並非立即陷入衰退，且倒掛之後的一年，特別股和全球高收債等收益型資產仍有上漲空間可期。

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除了Fed外，新興市場國家包括印度、南韓、巴西等早已開始降息，預期歐洲央行、日本央行也可能重啟寬鬆，一同加入全球降息的風潮。在低利率、甚至負利率的環境下，將再度點燃投資人對於收益的強烈需求。而擁有相對高殖利率的特別股、高收益債，預期將成為極具投資吸引力的資產。

柏瑞基金經理人馬治雲表示，由於中美貿易談判進展不大、全球景氣循環進入末端的可能性提高，市場預期Fed 9月將再降息，進一步壓抑美國10年期公債殖利率走勢，資金將持續搶進殖利率比公債高的特別股資產，可望持續推升特別股市場的表現。在景氣下滑和未來公債殖利率走低的預期下，市場資金將偏好受政府監管、對景氣敏感度相對低的金牛產業，像是金融和公用事業等。

在高收益債市展望方面，柏瑞基金經理人李育昇表示，美國第2季GDP以及第二季多數企業獲利的表現都優於預期，加上全球主要央行已開始調整貨幣政策以支持成長，可望對全球高收益債價格提供支撐；此外，全球負利率的債券總金額已接近13兆美元，且仍在增加中。在這樣的環境之下，投資人對於收益類的資產需將會持續增加。雖然2018年高收債新券的發行量為過去幾年最低，然而今年新券發行巿場已逐漸回溫，資金亦持續流入高收益債市場，顯示市場需求已在轉強中。

柏瑞投信表示，展望未來雖有許多不確定性存在，但仍可跟隨Fed和其他央行寬鬆的大方向，做好資產配置，而首要原則就是聚焦「特別收益」，以特別股、高收益債作為投組核心資產，因應全球低利率環境的來臨，但仍須留意特別股和高收益債市仍有波動風險。

▲ 柏瑞投信董事長楊智雅。（圖／記者李瑞瑾攝）

另一方面，柏瑞投信在今年邁入30周年，柏瑞投信董事長楊智雅表示，柏瑞最主要的成功之道，就在於不隨波逐流、不斷創新突破、堅持做對的事。截至2019年7月31日，柏瑞投信共管理21檔境內基金，總管理資產規模為新台幣1125億元，扣除ETF和貨幣型基金的主動管理規模為1073億元，在39家投信當中成為境內主動管理基金規模排名第二。