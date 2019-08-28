中美貿易戰下喜迎台商回流　顧立雄：台灣經濟「轉骨」好機會

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者楊絡懸攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰衝突未解，外資也跟著腳底抹油，市場擔憂對台股表現造成衝擊。金管會主委顧立雄今（28）日表示，儘管經濟前景仍有不確定因素，但他對台股有信心，且在貿易戰下迎來一波台商回流熱潮，這是台灣經濟體質「轉骨」的好機會，預期下半年資本市場會有一定的成長。

金管會主委顧立雄今天受訪時表示，「整體經濟前景充滿不確定性，我對台股有信心」，儘管目前中美貿易戰受到大陸輸往美國商品下降，但也有出現轉單效應，在相互增減之間，相信上市櫃營收表現仍比持平要好一點。

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市場高度關注未來前景，不過，顧立雄指出，主計總處預測台灣經濟成長率有超過2%的水準，因此台股最後仍會回到基本面來看，投資人對於台股不論是殖利率或本益比仍具有一定的信心程度，至於美股動盪幅度為何，各家預測大不同，但金管會仍會持續密切關注。

外資連續12個交易日賣超台股，8月累計賣超1,272.83億元，資金是否會流向新南向市場，顧立雄說，外資近一周以來確實是賣超，但外資是否回頭，就要看外資「Parking」在什麼地方，台股在亞股中表現相對抗跌，且匯率表現是短期，資本表現則是屬於長期，匯率波動後穩定下來，仍會尋求擁有好報酬的市場，而台股的殖利率、本益比與上市櫃營收表現，還是會決定外資去向。

在中美貿易戰下，台灣是否得利，顧立雄表示，應該是「增減互抵」，不能說是完全得利，整體市場量受到貿易戰影響，不可避免會出現萎縮，但確實有轉單效應，加上大企業轉移生產基地，將高附加價值的產業移回台灣，不太具有附加價值則轉移至東南亞，這才是台灣經濟體質「轉骨」的好機會，台灣政府積極協助企業，解決缺地、缺工問題，而資本市場本就會有預期心理的表現，下半年可望有一定的成長，「在一片不確定的國際情勢發展當中，台灣展現的方向是對的」。