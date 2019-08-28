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康和暑期產學合作課程結業　助實習生融入、了解金融產業

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▲▼ 康和證券暑期產學合作。（圖／康和證券提供）

▲ 康和證券暑期產學合作課程。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

康和證券產學合作課程於今年七月初開業，並於日前舉行結業式。吸引五所學校學生報名，內容橫跨金融、財政、國貿、經濟等領域，讓實習生初步了解並融入金融產業。

康和證券集團連續十二年舉辦產學合作，累計已有超過六百名學子受惠。產學合作的活動設計一方面促進內部講師教學現場的翻轉，一方面結合資深同仁實務交流及學生觀察創新回饋公司。康和證券表示，此次產學合作共吸引了包括政治大學、東吳大學、輔仁大學、台北商業大學、銘傳大學等五所學校學生報名參加，領域橫跨風險管理與保險、財政、國際經營與貿易、資管、經濟、財務管理、金融、企管等不同系所。

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康和證券表示，為期六週的產學合作課程動員超過十個部門協助支援。學生們除了分派到不同部門實作之外，對於金融專業知識的教育、金融機構參訪也多有規劃，每個實習生更特別分派到分公司見習，實際了解營業員的一天。除此之外，學生還分成不同小組，針對行動服務、創新金融、行銷企畫、客戶理財等議題，進行專題討論及報告，做為期末結業的成果發表。表現優秀的前三組學生，更獲頒獎學金。

康和證券指出，面對瞬息萬變的金融業，鼓勵實習的學生們，在認知金融業的「變化」與「創新」兩大特色之後，加強自己的實力，創造自我與眾不同的價值。尤其未來是物聯網、金融科技盛行的世代，將會大幅改變面對面的交易方式與服務，從商品的設計到銷售都需要創新思維，這將是新生代學子的挑戰，卻也是大好的機會。

康和證券投資總監廖繼弘也與實習生們分享長期觀察美股走勢的心得。他認為股市是永遠的多頭，因為美股不斷在創新高；正因如此，證券業是個充滿機會的行業。並鼓勵學生們利用這六週的實習建立對產業的基礎概念，回到學校之後進行深化研究。

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