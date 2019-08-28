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中美談判9月難見轉機　摩根投信：戰場將從關稅轉移至匯率上！

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▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中美貿易戰在9月的談判可能不會有突破性進展。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易戰持續波動，面對9月即將到來的下一輪談判，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，目前看來，兩國在9月達成協議的可能性不大，且未來兩國在「關稅」的較量會逐漸減少，轉而向匯率、科技等層面發展。

林雅慧指出，在目前美國對大陸已課徵的2500億美元進口商品關稅中，大部分物品都是中間產品，但後來加徵的3000億美元商品中，有絕大多部分包含資本財及消費財，若課下去將直接反映到民生消費層面，這對川普想要競選連任的情況相當不利。

請繼續往下閱讀...

林雅慧認為，未來中美貿易戰在「關稅戰」的著墨部分將會減小，因這幾次加徵關稅下來，已經達到民主黨、美國國會議員等人希望的「關稅不比大陸低」的要求，算是階段性任務已經達成，未來預期會轉向貨幣匯率、科技等層面

貿易戰達成協議前景不明，對於達成協議的條件，大陸要求美國必須撤除加徵關稅、美國則希望華為5G技術問題能夠解決，目前雙方都未想要退讓，因此談判還不會有相當大進展，林雅慧認為，兩國在9月達成協議的可能性不大，下一次的關鍵大概會出現在11月於智利舉行的G20峰會上，如果談判順利，3000億美元商品中延後到12月才課徵的那部分關稅，則有望出現轉機

▲▼美聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）赴眾議院聽證會作證。（圖／路透）

▲ 美聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）赴眾議院聽證會作證。（圖／路透）

在聯準會利率決策部分，林雅慧認為，9月預期會再降息一碼，除非有其他偶發事件讓市場大幅波動，否則不太可能在9月一次降息2碼。但也認同市場預期的，美國仍有2碼降息空間，因此預計最後一碼會在10月或是12月才出現

柏瑞投信基金經理人馬治雲表示，目前全球的經濟風險，在於貿易戰風險意識仍高，雙方的不妥協態度已影響到投資人信心，此外，美國公司出走、失去大陸市場，在大陸的企業移至其他國家，這些已發生事實的負面影響也都已經造成，不論貿易戰是否會在未來達成協議，這部分的傷害與損失已經難以抹除。

此外，柏瑞投信基金經理人李育昇也補充，歐洲問題也是必須關注的重點，強硬脫歐派的英國新首相，會對市場造成劇烈影響，目前金融市場也已經反映出負面情緒，歐元也已開始向下修正，他認為，回檔就是比較好進場時間點。

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