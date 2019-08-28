廢印花稅　財部：統一發票中獎　萬元獎金可以省40元

▲財政部要廢止印花稅，統一發票未來中獎可以省千分之4的印花稅。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

藍營立委今（28）日召開記者會表示，廢止印花稅是為了討好有錢人與工商團體，最大受益者是建商等，財政部表示，其實不然，廢止印花稅是全民受惠，不是討好有錢人，也沒有限定特定對象與團體受益。

財政部舉例，像是統一發票中獎獎金在250元以上，除了以系統自動匯入的方式，或者是將獎金匯入指定的金融帳戶，無須書立收據，中獎人出具的領獎收據應該按中獎獎額的千分之4收取印花稅。

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簡單來說，如果民眾中統一發票三獎，獎金為1萬元，持該發票到銀行領取中獎獎金，除了先扣除2,000元的所得稅之外，還要扣取40元的印花稅，民眾實際領取7,960元，所以如果廢除印花稅之後，民眾統一發票中獎一定額度以上，就不用再繳納印花稅。

財政部表示，目前統一發票中獎獎金大約有九成以上，是領現金不過大約都是小獎大約是三獎（1萬元）、四獎（4,000元）左右，如果廢除印花稅對民眾來說也是一項小確幸。

另外承攬契據最典型的案件就是民眾家裡裝修，包工包料是由立據人依契約金額繳納千分之1印花稅，營業人承攬交易屬於銷售勞務性質，就應該就銷售額開立統一發票報繳5%的營業稅，二課稅要件不同，也非必然同時課徵，如果是以同一交易的承攬金額計算稅額，導致民眾有重複課稅的之感。

以及訂貨單據承攬契據適用千分之1的印花稅率，或買賣動產契據應納12元的印花稅，但是兩者之間，常會有認定爭執之處。所以財政部表示，實際上印花稅的稽徵成本很高，所以廢除印花稅對民眾以及政府來說，都是有益處的。

▼發票中獎課稅。（製表／記者吳靜君）