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最高30%回饋　「LINE Pay一卡通帳戶」7-ELEVEN行動支付正式上線

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▲「LINE Pay一卡通帳戶」7-ELEVEN行動支付正式上線。（圖／LINE Pay提供）

▲「LINE Pay一卡通帳戶」7-ELEVEN行動支付正式上線。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（28）日宣布，全台7-ELEVEN正式導入「LINE Pay一卡通帳戶」行動支付服務，並推出多重優惠，只要用戶在7-ELEVEN門市以「LINE Pay 一卡通帳戶」消費，就可享10%到30%不等的限定回饋。
 
根據金管會公開資訊，「LINE Pay 一卡通帳戶」為台灣電子支付使用者最多的品牌，上線至今即將滿1週年，近期用戶數已飆破170萬大關，並積極開拓全台支付服務版圖，橫跨餐飲、網購、旅宿、娛樂及交通運輸業等多元通路。

LINE Pay表示，即日起全台超過5500家7-ELEVEN門市正式開通「LINE Pay一卡通帳戶」服務，期望服務更多20歲以下，無信用卡的廣大族群，只要連結銀行帳戶儲值，即可輕鬆消費付款。

請繼續往下閱讀...

▲「LINE Pay一卡通帳戶」7-ELEVEN行動支付正式上線。（圖／LINE Pay提供）

▲「LINE Pay一卡通帳戶」在7-ELEVEN消費最高享30%回饋。（圖／LINE Pay提供）
 
「LINE Pay一卡通帳戶」推出多重超值優惠，即日起至2019年9月24日止，用戶只要開啟LINE Pay「我的條碼」，並以「LINE Pay 一卡通帳戶」在7-ELEVEN門市付款，筆筆消費皆可享LINE POINTS 10％點數回饋。

同時，「LINE Pay 一卡通帳戶」獨家優惠再加碼，首筆消費可額外獲得LINE POINTS 15%點數回饋，等同享受25%點數的超值回饋，另外連結新光銀行帳戶儲值消費，即可再得5%現金回饋，總計可享最高30％的點數回饋。

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