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期交所：美國斯達克100期貨、富櫃200指數期貨　9月30日上市

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▲▼期交所。（圖／記者余弦妙攝）

▲期交所表示未來將上市美國斯達克100期貨、富櫃200指數期貨。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

期交所宣布，美國那斯達克100期貨(UNF)及櫃買中心富櫃200指數期貨(G2F)，即將在9月30日上市。

期交所指出，那斯達克100期貨推出後，期交所為美國境外第一家掛牌那斯達克100期貨，也是除美國外同時掛牌美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨三項商品之交易所，提供交易人無需承擔匯率風險，可享一站式購足之服務，並滿足三商品間價差及策略需求。此外，那斯達克100期貨及富櫃200期貨皆可作為相關權證、ETN及ETF等現貨發行業者及交易人避險及套利管道。

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期交所表示，那斯達克100成分股市自Nasdaq上市股票挑選不含金融業市值前100大公司，科技業比重達5成以上，為全球觀察科技類股脈動重要指標，成分股包括微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等知名科技公司，與臺灣電子產業如台積電等電子大廠形成產業鏈生態圈，二市場具高度關聯性。

另外，期交所也提到，櫃買富櫃200指數在今年3月發布，成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值7成，成交值9成；波動度較櫃買指數及上市加權指數高；電子及生技產業市值權重約占86%，成分股較為集中；採部分集合並以流通市值加權計算指數。

富櫃200指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，可有效追蹤其走勢。富櫃200指數期貨上巿後，國內指數期貨商品線更臻完備，可望成為交易人觀察櫃買股票市場漲跌趨勢之新指標。
 

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