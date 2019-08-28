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荷商投資美光660億元大案　經濟部投審會准了

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▲經濟部投審會今（28）日通過荷蘭商MICRON TECHNOLOGY B.V.增資台灣美光半導體案，將用以從事經營電子零組件製造業等業務。(圖／資料照)

▲經濟部投審會今（28）日通過荷蘭商MICRON TECHNOLOGY B.V.增資台灣美光半導體案，將用以從事經營電子零組件製造業等業務。(圖／資料照)

記者林淑慧／台北報導

經濟部投審會今（28）日通過荷蘭商MICRON TECHNOLOGY B.V.增資台灣美光半導體案，將用以從事經營電子零組件製造業等業務。

經濟部投審會今天召開委員會議，除了台灣美光660億元增資案外，並核准其他2件僑外投資、1件陸資投資、2件對外投資和1件對陸投資。

請繼續往下閱讀...

僑外投資方面，英屬維京群島商必思傑國際有限公司申請匯入新台幣21億元等值的外幣，投資設立鑫台資產管理股份有限公司（實行後持股比例 100％），經營創業投資業等業務，並將轉投資台大 i-TECH 團隊研發太陽能動力四軸無人機。

英屬維京群島商 GENLAC BIOTECH CO., LTD.申請經由國內事業錦新國際股份有限公司，以公開收購方式取得國內興櫃公司豐華生物科技股份有限公司（下稱豐華公司）已發行股份最高 72,171,000 股，投資金額合計新台幣32億9,950萬元，從事食品批發等業務。

投審會指出，錦新國際股份有限公司是以證券交易法等相關規定在證券市場以公開收購取得豐華公司股權，投審會僅就國家安全及產業效益等因素予以審核，投資人仍應審慎評估應賣的風險。

陸資投資方面，香港商立訊精密科技有限公司申請匯入相當於新台幣4億4,000萬元等值的外幣，增資台灣立訊精密有限公司（實行後持股比例 100％），從事電子零組件製造等業務。

對外投資部份，英業達股份有限公司申請匯出5,481萬美元，受讓取得美商 ZT GROUP INTL, INC.10％股權（實行後持股比率 10％），從事雲端資料中心軟硬體的系統整合製造及服務業務。

中國信託商業銀行股份有限公司申請匯出菲律賓披索30億元，折合新台幣約17億5,320萬元，增資菲律賓商 CTBCBANK （PHILIPPINES）CORP. （實行後持股比率99.72％），經營商業銀行業務。

至於對陸投資，矽品精密工業股份有限公司申請以4,500萬美元，間接增資大陸地區矽品電子（福建）有限公司，從事經營微型攝像模組及液晶顯示模組組裝等產銷業務。

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