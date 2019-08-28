搶攻南台灣百貨商機！　玉山銀攜手漢神巨蛋發聯名卡

▲玉山銀行與南台灣百貨業龍頭漢神巨蛋推出「玉山漢神巨蛋聯名卡」，祭出卡友5大優惠。（圖／玉山銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

看好南台灣百貨商機，玉山銀行今（28）日宣布，攜手南台灣百貨業龍頭漢神巨蛋推出「玉山漢神巨蛋聯名卡」，祭出卡友5大優惠，期盼發卡目標在1年內超越原先10萬張舊卡數。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山長期以來以場景金融為發展重點，攜手許多優質合作夥伴、滿足不同顧客需求，此次與漢神巨蛋的合作，也是希望能發揮雙方優勢的加乘效益，可以提供消費者差異化、尊榮的用卡體驗，使「玉山漢神巨蛋聯名卡」成為南台灣購物首選的信用卡。

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玉山漢神巨蛋聯名卡祭出5大優惠，包括「首刷滿額禮」、「食在好幸福」、「13卡友日」、「漢神兩館免費停車」以及「超集購物金回饋」；其中超集購物金回饋指的是，卡友在館外一般消費回饋0.3%、國外消費回饋1%，每累積100元轉換成「漢神巨蛋100元電子商品券」，回饋無上限。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理林榮華指出，漢神巨蛋年營業額達136億元，占高雄地區百貨營業額4分之1以上，不管是規模或營業額都相當可觀，且客源北至台南、南到屏東，一年來客數高達1,500萬人次。

高雄規模及營業額最大的漢神巨蛋百貨，原先聯名卡由永豐銀行發行，不過合約到期後，改由玉山銀行發行，對於發卡目標，林榮華說，高雄漢神百貨的會員數約65萬人，發卡目標期盼在1年內超越舊卡的10萬張，希望越多越好。

玉山銀行與高雄漢神巨蛋合作推出聯名卡外，林榮華指出，過去已發行8張百貨聯名卡，像是在台北地區就有統一時代、微風南山、ATT 4 FUN，至於桃園地區有統領廣場和大江購物中心，而台中則是麗寶和中友百貨，南部則為嘉義耐斯廣場，皆以在地特色百貨為主，將「食衣住行育樂」與民眾做連結。