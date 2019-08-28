三星LCD面板產能砍半　宣告未來螢幕重心轉向QD-OLED

▲業內人士透露，三星目前正在縮減 LCD 面板產量，將重心轉向其最新的 QD-OLED 螢幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星一直都是全球領先的顯示器製造商之一，近日有業內人士透露，該公司目前正在縮減 LCD 面板產量，將重心轉向其最新的 QD-OLED 螢幕。

早期 OLED 螢幕發展技術尚不成熟，部分廠商鑑於成本、烙印等問題，早早就決定退場。不過隨著近來的發展，OLED 螢幕已逐漸在智慧型手機及平板市場發光發熱，近來也開始陸續有高階電視採用 OLED 螢幕。在看準 OLED 電視將逐漸取代 LCD 電視的趨勢下，三星於計畫在今年內斥資 2.5 兆韓元（約新台幣701億元）投資色彩更豐富大型電視用的 QD-OLED 面板生產線。

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QD-OLED 為結合量子點與 OLED 兩項技術的新一代面板，三星有意將其應用於高階電視產品上。據《韓國先驅報》報導，三星本月份決定關閉位於忠清南道的牙山、月產能約為 9 萬片的 5.5 代 LCD 面板生產線，同時也宣布將另一條生產線的產量縮減至 3 萬片，使得三星原本在韓國液晶面板的產量幾乎砍半。根據先前的報導，三星計畫將該生產線轉換為 QD-OLED 生產線。

報導指出，三星決議縮減 LCD 螢幕產量的另一個主因在於中國大陸的競爭。由於中國大陸的生產，LCD 面板目前已供過於求，使 LCD 面板的獲利逐漸下滑。三星決定縮減 LCD 面板產量並轉向 QD-OLED 面板可說是一招先發制人，這也有助於該公司持續推動 OLED 面板市場，並進一步擴大其在 OLED 電視市場的市佔。