5G釋照底價300億元！NCC決議第一波9月4日受理申請

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5G釋照公告底價300億元！NCC決議第一波9月4日受理申請

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▲▼5G通信時代來臨。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲5G通信時代來臨。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)28日通過《行動寬頻業務管理規則》修正草案，決議台灣5G第一波釋照訂於9月4日受理申請，其中最受關注、兵家必爭的3500MHZ頻段底價合計243億(每單位10MHZ底標9億)、28000MHZ頻段底價合計25億元、18000MHZ底價32億元，3頻段合計總共300億元。

NCC快馬加鞭在草案公告後45日正式完成《行動寬頻業務管理規則》修正通過，未來5G競價及營運將依此法申辦。有意申請參與競價的業者，可於9月4日正式開始受理申請後，依相關規定提出，預計10月3日截止申請，隨後進行審查，就後續競標程序舉辦流程說明會，預定年底開始競價作業。

▲▼示意圖,科技,5G,5g,手機,網路,上網,無線。（圖／123rf）
▲5G示意圖。（圖／123rf）

對於業界關心的「三共問題」，NCC發言人蕭祈宏表示，5G「共頻」的部份，在3500MHZ頻段，需由業者在得標後提出申請，最多共頻是100MHZ。「共網」的部份，只有在都會區、在平均人口密度以下的地區才可以共網 。「共構」基地台目前則已持續在進行中。

NCC補充，《電信管理法》雖於6月26日經總統公布，但施行日期行政院尚未公告，NCC刻正就新法施行後有關共用頻率及設置網路等相關規範進行配套子法研擬，有關設置網路及共用頻率原則，亦將納入相關子法，屆時電信管理法正式施行後，業者就可依新法及相關子法規定辦理。

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