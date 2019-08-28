台灣選手參加國際技能競賽勇奪5金、5銀、5銅　名列全球第4

▲台灣選手出賽國際技能競賽擊敗59國，奪下5面金牌排名第4。（圖／勞動部提供）

記者余弦妙／台北報導

近日在俄羅斯喀山舉辦的「第45屆國際技能競賽」已劃下句點，台灣選手在本屆競賽中，青年組拿下5金、5銀、5銅和23優勝，奪牌數與獲獎數都超越了上一屆的成績，團隊成績在63個參賽國中列名第4。

勞動部表示，「國際技能競賽」於1950年由西班牙發起舉辦，目前國際技能組織(WorldSkills International/WSI)會員國超過80個國家(地區)。每2年舉辦1次，競賽職類項目包含有製造工程技術、營建技術、資訊技術、運輸與物流、社會與個人服務及藝術與時尚等6大類群。本屆國際技能競賽青年組辦理56個職類，共計有來自63個國家(地區)，1354名的世界好手同台競技，創下歷屆最多參賽國家及選手

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▼台灣選手出賽國際技能競賽擊敗59國，奪下5面金牌排名第4。（圖／勞動部提供）

今年，勞動部特別在6月6日修正「技能競賽實施及獎勵辦法」，提高各種技能競賽的獎金。從今年開始，參加國際技能競賽獲獎的青年組國手，金牌每人可獲得新臺幣(下同)120萬元、銀牌60萬元、銅牌40萬元、優勝10萬元的獎金；青少年組國手，金牌每人可獲得24萬元、銀牌12萬元、銅牌8萬元，以激勵並增加青年及青少年投入技能學習的意願。

勞動部指出，台灣選手青年組在本次競賽中的45個職類拿下5金、5銀、5銅、23優勝，奪牌成績在63個參賽國家（地區）中名列第4。本屆國際技能競賽首次劃分出青少年組（14歲–16歲），台灣選手在6個職類中摘下4銀1銅，創下佳績。

勞動部長許銘春這次也隨團出席，特別在閉幕典禮後向國手勉勵，她說，所有國手「拼到底」的精神都值得讚賞，「全體國手都是 Taiwan 的 No.1」。國際技能競賽選手們將在8月29日返抵國門，9月4日參加由勞動部主辦的頒獎典禮；他們將在今年國慶大典中參加「英雄車隊」遊行。

▼第45屆國際技能競賽汽車噴漆金牌、國家最佳選手獎-楊婷喻，在獲獎時的喜悅。（圖／勞動部提供）



國際技能競賽獲獎名單如下：

【金牌】

機電整合-宋承勳、闕伯陽

資訊技術-塗家和

汽車噴漆-楊婷喻 (國家最佳選手獎)

平面設計技術-廖羿婷

麵包製作-謝協益

【銀牌】

汽車板金-顏翔昱

網頁設計-林益弛

電氣裝配-林諭敬

服裝創作-柯宥萱

汽車技術-呂祖懿

【銅牌】

綜合機械-鄭子暘

集體創作-盧廷嘉 黃紹玹 楊日昇

電子-張凜

西點製作-洪瑀襄

塑膠模具-高辰豪

▲第45屆國際技能競賽電器裝配銀牌、台灣代表隊隊長-林諭敬上臺受獎。（圖／勞動部提供）



優勝名單：

CAD機械設計製圖-李文生

CNC車床-林仲軒

CNC銑床-林煒翔

銲接-郭崇逸

建築舖面-楊文政

飛機修護-張誠庭

配管與暖氣-許哲瑋

砌磚-張翔舜

石膏技術與乾牆系統(粉刷)-王暐智

油漆裝潢(漆作)-劉峙亨

機器人-黃柏笙 何嘉翔

家具木工-江登豐

門窗木工-林建新

珠寶金銀細工-沈秉翰

花藝-柳皓淳

美髮-寧芷芸

美容-蔡竹信

西餐烹飪-范乾輝

餐飲服務-顏子軒

造園景觀-林彥良 沈郁軒

冷凍空調-吳秉儒

資訊與網路技術-郭軒辰

健康照顧-楊淯涵

▼汽車噴漆金牌-楊婷喻，此職類是我國首度摘金。（圖／勞動部提供）