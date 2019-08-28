「星展新加坡歡樂城」熱鬧登場　外銀用美食、傳統服飾認識當地文化

▲星展銀行今年首度在台灣舉辦「星展新加坡歡樂城」，邀民眾一同體驗新加坡特有的文化氣息。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

來自新加坡的星展銀行，為讓民眾了解新加坡文化，今年首度在台灣舉辦「星展新加坡歡樂城」，今（28）日起至9月1日在台北信義新天地香堤廣場熱鬧登場，現場除了將新加坡美食、傳統服飾、Henna紋身等活動通通呈現出來，就是要讓民眾體驗最道地的文化。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀行來自新加坡，為了讓台灣民眾有機會深入認識新加坡，首度在台盛大舉辦的「星展新加坡歡樂城」，期望將新加坡特有的多元文化介紹給台灣民眾，不僅是東南亞文化，更包含華人、馬來、印度和歐亞等文化，讓台灣民眾不必出國即可輕鬆體驗。

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▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

林鑫川指出，這次將新加坡特有的「食衣行樂」原封不動帶來台灣，主要是他從去年到台灣開始工作，以及在台生活一段時間後，發現台灣人對於新加坡印象不錯，也會到新加坡旅行或吃美食，因此才有這次活動的發想。

星展銀行近年來持續推動永續發展，包括塑膠汙染、資源回收再利用等問題，林鑫川說，整體活動現場除了盡可能減少紙張，以可重複使用的概念貫穿「星展新加坡歡樂城」整體設計物外，還有「回收空瓶換小禮」的活動，邀請民眾一起參與， 從自身一個小動作開始，實踐永續發展議題。

現場準備各式美食，以及傳統服飾等，要讓民眾直接體驗新加坡的魅力。星展銀行為此攜手新加坡旅遊局、新加坡航空、新加坡超人氣原創鹹蛋黃零食金鴨、新加坡頂級法式甜品The Patissier、新加坡道地香辣蟹領導品牌珍寶餐廳、新加坡必吃的黃亞細肉骨茶、新加坡精釀啤酒教父品牌Brewlander、新加坡風味的果葉茶Vietjoy、源自新加坡瑜珈健身第一品牌True Yoga Fitness全真瑜珈健身，邀台灣民眾共襄盛舉。

▼星展新加坡歡樂城即日起至9月1日在台北信義新天地香堤廣場熱鬧登場。（圖／記者湯興漢攝）