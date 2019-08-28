人事費壓力？尚未營業資金先傳資金燒2億　將來銀行：「絕無此事」

▲將來銀行籌備處三巨頭，總經理梅驊(左)、董事長鍾福貴(中)、執行長劉奕成(右)。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

今（28）日傳出將來銀行籌備處成立半年，竟然快燒完2億元的資金，主要是人事費爆表，並且籌備處的執行長劉奕成年薪更高達4500萬元，將來銀行回應，沒有任何成員領取千萬元以上的年度薪資。

今日傳出，將來銀行籌備處成立半年，竟快燒光2億元資金，原來是人事費爆表，6名副總平均年薪400多萬元，總經理千萬元，執行長更高達4,500萬元，還有一筆2,700萬元的補償金。

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將來銀行表示，沒有任何成員領取超過千萬元的年度薪資，即使加入達到年度考績（KPI)才會發放的績效獎金，也沒有任何成員領取超過1500萬元~3,000萬元的級距總薪酬，目前所傳出的消息應該是「累加重複計算同名目薪酬」的誤解。

將來銀行表示，未來董事會成立之後，也將以專業、職能等多面向規劃經理人薪資，並經薪酬委員會通過後辦理。

將來銀行表示，該行是三支申設純網銀隊伍中，唯一「從零開始」的本土隊伍，全心著力於培育台灣本土人才，及提升台灣新創環境、盼與台灣本土之人才、團隊、機構「共好」，一同讓台灣的金融環境更進步、友善。

執行團隊在籌備處尚無固定工作場域起，協同僅寥寥數人的工作夥伴們，竭力將籌備處團隊打造至目前近70人的規模，並架構出主管機關、股東認可之可行營運模式，其熱情與投入，實屬將來銀行籌備處能順利走至今日之關鍵，有把握所產生之效益大於其薪酬，亦可創造股東價值。將來銀行全體成員，也將竭力投入讓台灣這塊土地更好、更具前瞻性之努力，並替全台灣土地之居民帶來更便利、更全面的金融服務。