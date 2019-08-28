300萬一台賣進總統府　群創全球首推「120吋8K大電視」

▲群創經營團隊，董事長洪進揚（中）、總經理楊柱祥（左4）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）今（28）日在南港展覽館登場，群創（3481）首度展出全球第一台120吋8K電視，穩坐全球頂級顯示器寶座。總經理楊柱祥表示，120吋8K大電視在中東一台要賣1000萬台幣，現在一台只要300萬，而且已經賣出幾台，其中一台就是賣進總統府。

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▲群創展出全球第一台120吋8K電視。（圖／記者姚惠茹攝）

楊柱祥表示，群創今年在大尺寸8K面板，展出多款顯示應用，並首度展出全球第一台120吋8K電視，還提到之前從客戶端得知，120吋8K大電視在中東一台要賣1000萬台幣，但是在台灣只要300萬，而且已經賣出幾台，十分具有競爭力，其中一台就在智慧顯示展中賣出，對象正是總統府。

▲群創展出120吋4K電子板。（圖／記者姚惠茹攝）

受到中美貿易戰影響，群創董事長洪進揚表示，面板產業進入面板寒冬是事實，目前各家面板廠在上半年的表現，相較去年都有逆風的情況，但是群創在財報和現金水位的管控，有信心可以挺過寒冬，迎接美好的未來到來。

至於面板廠減產的情況，洪進揚指出，當價格跌破現金水位之下就會減產，這是業界普遍現象，但是群創短期會將目標專注在成本極致，提供消費者更好的體驗，另一方面也是對客戶及股東承諾，發揮最大的企業價值。

▲群創展出車用儀表板應用。（圖／記者姚惠茹攝）

楊柱祥表示，隨著中美貿易戰加劇，群創會加大在台灣整機電視的投產速度，因為假設台灣到美國的進口關稅是3.9％，那提高關稅之後，大陸到美國就是18.9％，這中間的15%足以讓群創在台灣創造整個電視產業的生態系。

楊柱祥指出，群創電視本來在台灣組裝就有模組廠，如果關稅加劇，未來模組產能移回台灣之後，預期1到2年，搭配台灣的上游供應商，以及外觀的沖壓件廠，一條龍產業鏈可望順利成型，屆時就能具備競爭規模。

展望下半年營運，楊柱祥表示，客戶今年上半年因為中美貿易戰，的確出現提前拉貨的情況，但是第3季為產業傳統旺季效應，預期出貨表現仍優於預期，只是10月之後能否持續維持表現，還要觀察客戶的庫存水位狀況。

▲群創經營團隊，董事長洪進揚（中）、總經理楊柱祥（左4）。（圖／記者姚惠茹攝）