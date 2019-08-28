影／金融存股族現在該逢低加碼？　專家建議：套現保平安

記者陳心怡／台北報導

許多人會選擇金融股當做定期定額存股，但今年金融股表現不佳，幾乎都呈現貼息狀態，在《雲端最有錢》節目中，三位專家一致認為，這一波除權息之後，並不適合逢低加碼。

股民百憂解阿斯匹靈 說：「美國要開始邁入降息循環，導致降息循環的最大原因就是經濟衰退，全球資產價值就會減損。因此建議在美國聯準會尚未宣布停止降息循環前，先避開金融股比較保險」。

成長股達人蕭非凡說：「大環境並沒有對金融股創造有利的趨勢，可以看到過去幾年獲利成長也有限，金融股現階段並沒有改變基本面，因此不適合投資」。

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有些人買金融股是為了配息，覺得可以利用配息彌補股價下跌的價差，蕭非凡表示，這是很大的迷思，因為投資成長型投資，股票會漲是最大誘因，如果還有配股、配息、高殖利率，這些都是bonus（額外津貼），投資人不能倒因為果，為了領配股配息，而買一個不對的標的或是不對的股價位置，這樣很容易賺了股利卻賠了價差。