寒舍搶攻歐亞高端客群　下半年營運穩定盤中股價翻紅

▲寒舍集團董事長蔡伯翰（圖中）表示，下半年將整合集團各飯店資源，爭取印度、澳洲、歐洲與東南亞的高端客群。（圖／寒舍提供）

記者林淑慧／台北報導

觀光產業遭遇逆風，飯店業者積極分散市場風險。寒舍集團董事長蔡伯翰昨（28）日表示，下半年將整合集團各飯店資源，爭取印度、澳洲、歐洲與東南亞的高端客群，激勵寒舍今天股價盤中翻紅，最高來到每股24.9元。

亞洲旅遊市場進入洗牌階段，間接提升國際旅人來台觀光意願，寒舍集團相繼收到許多日本與韓國的團體需求，針對韓國客群，計劃透過獎勵旅遊團及企業客戶開發新客源。

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針對喜好泡湯的日本客群，將整合集團資源，持續聚焦「城市與郊區」的觀光組合，搭配蟬聯2年獲得米其林2星的「請客樓｣、米其林餐盤推薦的「辰園｣「寒舍食譜｣的星級美饌體驗，開發新客源與新市場。

蔡伯翰表示，寒舍整合集團各飯店資源，以國家別作區塊深度開發，未來將積極拓展新客源，希望爭取更多印度、澳洲、歐洲與東南亞的高端客群。同時，觀察近年東南亞客群多為散客且消費能力不容小覷，此亦是寒舍全力拓展的市場。

依據財報，寒舍今年上半年合併營收22.29億元，年增4.53％，為同期次高， 營益率5.95％，本業由虧轉盈，稅後淨利0.34億元，年增44.75％，每股稅後純益（ EPS）為0.31元，優於去年同期0.21元。。