高雄大社工業區降編　經長：為業者爭取空間升級轉型

▲高雄大社工業區降編案送至內政部待審，經濟部長沈榮津今（28）日表示，經濟部將在會議中轉達工業區廠商的期待。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

高雄大社工業區降編案送至內政部待審，經濟部長沈榮津今（28）日表示，經濟部會從產業角度出發，在跨部會會議中轉達工業區廠商的期待，也會為業者爭取調適空間以利升級轉型。

高雄石化工業區林立，轉型高值化成為地方的訴求，高雄市政府都委會決議將大社工業區降編，報至內政部都市計畫委員會審議，但因牽涉一年高達800至900億的石化產值，內政部都委會尚未做出最後決策。

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經濟部日前發布新聞稿指出，大社工業區若變更為乙種工業區，只容許公害輕微行業，且除修建外無法新建、增建及改建，相對降低產業競爭力，環保改善及高值化發展無法繼續進行，並可能使國內高科技材料供應斷鏈。

官員指出，國內任何一項產業新增投資，都希望朝高值化發展，近年經濟部很認真推動此事，因台灣沒有太多的條件做量的競爭，目前有些高值化項目已在推進中，只是未大到足以改變現況。

經濟部表示，理解居民對環境改善的殷切需求，將尊重內政部對降編案審議的結果，更希望有兼顧環保、產業發展、就業及保障健康的方案；更多的對話與合作，對高雄的發展會更有幫助。