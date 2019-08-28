勞動部：大專畢業生起薪應有3萬　金融保險業薪水最高

▲勞動部根據勞退投保數據推估，大專畢業生起薪有3萬。（示意圖／CFP）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（28）日公布最新統計，107年學歷大專以上的畢業生平均薪資落在3萬4278元，指的是專科、大學、碩士、博士學歷平均下來，不過勞動部統計處處長羅怡玲強調，這項統計數據是以雇主投入勞退平均工資所得來的，因此也不代表就是實際數據，因為還會有投保級距的落差，不過就從數據上來看，大專畢業生的薪資水平應有3萬元左右。

勞動部指出，截至108年4月底近5年大專畢業生全時工作者人數共96.3萬人，人數最多的前3大行業依序為製造業22.2萬人、批發及零售業17.3萬人、醫療保健及社會工作服務業11.3萬人；全時工作者的勞工退休金新制提繳工資(簡稱勞退提繳工資)平均為3萬7764元，其中以金融及保險業4萬6441元、製造業4萬1842元、出版、影音製作、傳播及資通訊服務業4萬1545元較高。

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另外勞動部指出，近5年大專畢業生全時工作者的勞退提繳工資以「3萬元-未滿5萬元」占47.4%最多，「未滿3萬元」占36.0%，「5萬元-未滿7萬元」占12.6%，「7萬元以上」占3.9%；按畢業後勞保年資觀察，全時工作者平均勞退提繳工資隨年資增加逐年成長，由年資「1年以下」之3萬5135元，增至年資「大於3年-5年以下」之4萬520元。

勞動部分析，以103年大專畢業生全時工作者觀察，畢業第一年勞退提繳工資平均為3萬3153元，之後逐年成長，至108年4月底(畢業4年9個月)已達4萬797元，較畢業第一年時之提繳工資成長2成3，其中以學士畢業生由2萬8993元，增至3萬7223元成長2成8最多。

此外單以107年畢業生來看，全時工作者的勞退提繳工資平均為3萬4278元；按教育程度觀察，以博士畢業生最高，勞退提繳工資平均為6萬7495元，接著依序為碩士4萬9017元、專科3萬1331元及學士3萬422元；按行業別觀察，金融保險業4萬3508元最高，電力及燃氣供應業3萬9947元次之，接著是製造業3萬7325元。

羅怡玲強調，這些數據都是從投保數據得來的，雖具有一定的參考價值，但因雇主在勞退提繳工資投保時，會有級距上的差異，因此會跟實際情況有些微落差，不過就整體而言，大專畢業生的平均薪資水平還是有達3萬左右的水準，只是要從產業別上來區分。