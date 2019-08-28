台積電少不了它！旭然越南蓋新廠 2020年第二季量產挹注成長動能

▲旭然國際執行長何兆全表示，旗下越南新廠規劃於2020年第一季完工、第二季正式量產。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台積電過濾設備供貨商旭然國際斥資5億元，打造越南新廠，規劃於2020年第一季完工，完成生產機器安裝和試營運後，將於第二季正式量產，可為業績注入新成長動能。

過濾大廠旭然國際，是台灣少數自有品牌生產濾材薄膜及濾心等設備的廠商，從半導體巨擘台積電到可口可樂，無論是用來過濾製程中所需要的水，或是用以廢水回收再利用，都要用到旭然所生產的薄膜。

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旭然執行長何兆全表示，越南新廠規劃占地面積約8,900坪，將興建兩座各為地上兩層廠房、以及一座地上三層辦公大樓，除導入自動化生產、建置雨水回收系統供廠內用水所用，並預計與越南電力局協商建置太陽能發電。

旭然表示，越南新廠產品包括有自創品牌的液體、氣體過濾設備及耗材，同時也規劃投資研發生產高附加價值液體過濾膜材與原料，達到生產垂直整合的一貫化經濟效益，目標於2020年第二季正式量產。

依據旭然預估，越南新廠年產值15億元，而考量越南生產成本較具優勢，符合東協十加三政策的5%至10%關稅優惠，將瞄準東南亞、歐洲、美國等當地過濾市場需求，擴大全球市占率，進而推升營運成長空間。