勞動部：博士畢業生找工作最快　平均只要半個月

▲勞動部指出，博士畢業生找工作最快。（圖／pakutaso）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（28）日公布大專畢業生就業情況統計，近5年（103年至107年）大專畢業生共計153.5萬人，截至108年4月底，扣除出境、純在學、服役及死亡者後，可進入勞動市場就業者(簡稱為可工作人口)為133.9萬人，其中已投公、農、勞保者為110.2萬人，投保率達82.3%；另外，107年度大專畢業生找到第一份工作要花1.4個月。

勞動部指出，為提升薪資透明度及掌握大專畢業生就業情況，自民國99年起就開始建立建構統計數據網絡，為的就是希望可以主動掌握畢業生的就業情況，根據最新一期的的數據顯示，近5年大專畢業生共計153.3萬人，截至今年4月底，從勞保局的資料中顯示，投保率已達82.3%；其中107年度畢業者投保率為72.6%，103年畢業生已達87.3%。

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勞動部進一步表示，107年大專畢業生，按教育程度觀察，以博士畢業生投保率88.9%最高，其餘依序為碩士84.2%、專科78.2%及學士69.3%；學門別則以社會福利、醫藥衛生及獸醫居前三位，分別為83.2%、82.6%及78.9%。

且勞動部也發現，107年大專畢業生從畢業後，到找到第一份工作平均所花費時間約1.4個月，從投保數據觀察，曾投保(勞保、公保及農保)者計22.5萬人，其中立即就業者占51.4%，1個月內者占12.2%，大於1個月至4個月以下者占23.9%，3者合計(亦即4個月內找到第一份工作者)達8成8；按教育程度觀察，博士畢業生平均尋職期間最短，為0.5個月，其次為碩士1.0個月，專科1.2個月，學士1.5個月。