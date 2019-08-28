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變回基隆三浦春馬指日可待？林右昌不到2周瘦5公斤靠戒掉這些…

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▲▼林右昌和民眾星光夜跑。（圖／基隆市府提供）

▲林右昌和民眾星光夜跑。（圖／基隆市府提供，以下皆同）

記者袁茵／基隆報導

基隆市長林右昌30年前的舊照片日前被網友翻出來，濃眉大眼的超高顏值和日本男星、新垣結衣前男友三浦春馬相似度極高，引起許多人的暴動，使他下定決心要花3個月減肥。林右昌27日進行夜跑時透露，自己一個多星期就瘦了5公斤，秘訣就是從飲食、作息方面開始做調整。

林右昌27日晚間在基隆東岸商場頂樓空中跑道進行「星光夜跑」活動，身旁有不少人高舉著「還我三浦春馬」、「跑起來」、「國家機器動的很厲害」、「沒辦法回到過去，至少可以改變未來」的牌子。

▲▼林右昌和民眾星光夜跑。（圖／基隆市府提供）

林右昌接受訪問時透露，這陣子剛好是中元普渡期間，所以到普渡場合他都會跟市民道歉，因為自己正在減肥，所以不可以吃，也不能夠敬酒，這樣使他在一個多星期減了5公斤，「其實速度還滿快的！」

關於控制飲食方面，林右昌說，只好戒掉自己最喜歡的可樂，甜的東西也不碰，澱粉也幾乎沒有吃，盡量吃蔬菜、蛋白質的東西，注意並調整飲食與作息後，自然變健康。

除了飲食控制之外，林右昌表示，他在家中會拿出腳踏車運動，一踩就是40分鐘，控制體重還是要運動與控制飲食最有效，不要餓肚子，泡熱水澡促進新陳代謝，他想3個月應可減個十來公斤，希望大家和他一起來努力。

▲▼林右昌和民眾星光夜跑。（圖／基隆市府提供）

▲▼林右昌和民眾星光夜跑。（圖／基隆市府提供）

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