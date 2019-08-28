36億元的獎勵！蘋果執行長庫克獲發56萬股蘋果股票...還有182萬股等著他挑戰

▲蘋果執行長庫克。 （圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，蘋果執行長庫克（Tim Cook）上周獲得56萬股限制性股票獎勵，價值約1.15億美元（約新台幣36億元），主要原因是庫克實現了蘋果董事會制訂的時間和績效目標。

庫克獲得的28萬股，是因為他繼續在蘋果工作，另外28萬股是他帶領公司的表現符合董事會訂定的績效。績效性股票是依據蘋果股價在2016年8月25日至2019年8月24日之間的表現，由於該公司的股東總回報率在標準普爾500指數中排名前三，所以庫克獲得了全部28萬股獎勵。

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根據股息調整後，蘋果股價在此期間的起始價值為108.01美元（約新台幣3419元），而評估期結束時為216.24美元（約新台幣6845元）。

因稅務緣故，蘋果扣留了29萬4840股股票，其餘的26萬5160股，根據庫克的計畫，分三批出售，平均交易價格在205.75美元～207.13美元之間。

庫克在未來的股票獎勵中，還有182萬股未獲得，其中112萬股計劃在2020年8月24日，70萬股將在2021年8月24日分兩次支付，但這些都要取決於庫克之後的任職情況和蘋果股價表現。