台積電資本投資逾3300億元　經部：今年固定投資可望突破4兆元

▲全球晶圓代工龍頭台積電在積極擴充7奈米與5奈米產能下，預估今年資本支出投資將超過3,300億元。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處發佈最新固定資產投資統計，全球晶圓代工龍頭台積電在積極擴充7奈米與5奈米產能下，預估今年資本支出投資將超過3,300億元，官員預估可望挹注我今年固定投資突破4兆元水準。

經濟部官員指出，依據統計結果，各業別的固定投資增購以製造業投資居首，2017年投資規模為1.6兆元，占總投資之45.2%；就上市櫃公司觀察，台積電2018年固定資產增購2,981億元居冠，占全體製造業上市櫃公司增購額四成。

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台積電2019年在積極擴充7奈米與5奈米產能下，預估資本支出投資將超過3,300億元，可望挹注我國民間投資穩健成長。

官員表示，隨國內半導體業者持續投資先進製程，加上前瞻基礎建設計畫之賡續執行，政府推動臺商回流、根留臺灣企業與中小企業加速投資臺灣逐步落實，行政院主計總處本月預測2019年全國固定投資可望突破4兆元。

另外，受中美貿易衝突影響、日韓貿易戰開始、英國脫歐危及歐盟政經穩定、地緣政治風險升高，衝擊全球經濟成長，主要國家中，美國製造業生產擴張速度減緩，歐洲出口及工業生產皆呈疲軟，亞洲各國1-7月出口多呈下滑，其中南韓年減8.9%，日本年減5.0%，新加坡年減4.8%，我國亦年減3.0%。