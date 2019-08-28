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BMW試跑虎頭山煞車突失靈！懸崖邊停下點菸祭拜…後車廂「翻到一封遺書」

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▲▼BMW220。（圖／翻攝自「爆系故事館」）

▲BMW220的車子，讓網友有相當不好的回憶。（圖／翻攝自「爆系故事館」）

記者柯振中／綜合報導

一名台北網友27日晚間表示，自己的朋友某天買了一輛BMW220系列的車，邀請他一起試車，但在山路上跑到一半，煞車卻出現問題，儀表板、車燈不斷閃爍，朋友也突然轉過來說「車上有人」讓他嚇傻停車，點了2支菸在門邊祭拜，但2支菸卻突然熄掉。他們事後才知道，這輛車不是事故車，但後車廂放著一封遺書…

這名網友在臉書社團「爆系故事館」中提到，自己半夜12點突然接到朋友的電話，詢問「要不要幫他試車」，隨後就出發趕往朋友的店裡，到了店裡之後，看見一輛純白的BMW220，讓他當場傻眼，以為朋友只是在炫耀，「他說沒有啦，幫我試一下，拜託！」

請繼續往下閱讀...

原PO提到，通常上車後，車輛都會有一股小小的下沉感，但上車後「連一咪咪感覺都沒有」，原本以為是新車的關係，直到朋友上車後，才感覺到不對勁，「當我朋友上車的瞬間，我就覺得怪怪的…2個大男人+起來絕對超過100公斤，可是車子連一點下沉的感覺都沒有…」

原PO說明，雖然有點不對勁，但他們還是決定出發，剛發車時，儀表板、車燈都還算正常，於是決定到虎頭山試車；到了山腳下，車子後面突然一沉，變得很重，似乎有人坐在後座，「一台雙人座的車，不應該有這種感覺…」

▼原PO指出，到了虎頭山山腳下，車子後面突然一沉。（圖／翻攝自wiki）

▲虎頭山環保公園夜景（圖／翻攝自wiki）

「然後開到一半時，後面完全沒車…」但煞車開始出問題，無論怎麼踩，都沒有感覺，儀表板、車燈也開始閃爍，「最扯的是，椅子自動調整…越來越前面…越來越直…」

原PO感覺相當不對，看了一旁的朋友，沒想到朋友卻無助地說了一句「車上有人」，「我腦中馬上閃出一堆草泥馬…認真的嗎？？？車上有人…」他看了一眼後照鏡，後座沒有任何人，下一秒的景象卻立刻嚇壞他，讓他急踩煞車，大罵「X你X老XX」，「因為我前面是懸崖…」

原PO立刻下車，想拿手機求助，卻連1格訊號都沒有，只能問朋友，「欸怎麼辦，要溝通一下嗎…？」豈料網友才剛講完話，朋友就打開2邊的車門，點了2支菸放在一旁，雙手合十對車子道歉，「大哥大姐對不起，我希望我們和平共處，對不起…我不知道這是一台事故車，請你們讓我們安全下山，我每年燒金紙給您，拜託…」

沒想到，「菸就突然熄掉了…」他開始傻眼大罵朋友「幹嘛買事故車？」對方則回應，本來只是猜測，「這台是一個年輕人賣我的，我哪知道啊…」最後，朋友向他坦白，找他來試車，是因為早上開車的時候，一切都相當正常，但一到晚上12點，車子竟完全無法發動，只能找他來試試看。

罵完朋友之後，他決定要在車內休息，等到隔天一早再下山，沒想到，他突然感覺到脖子後方有冷風吹來，感覺像是有人含著冰塊慢慢吹氣，讓他雞皮疙瘩蔓延到全身，「然後在你看不到的地方，祂一直直視著你…不眨眼的那種…」

▼原PO說，他準備休息時，脖子突然感覺道陣陣冷風。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

就在他感覺不對勁時，朋友開始全身發抖，問了一句「你不覺的突然很冷嗎」，隨後擋風玻璃瞬間龜裂，讓他立刻下車，持棍棒將玻璃砸碎，馬上開車下山，「怕什麼？雞X，我就不信我沒他們硬！」

2人平安下山後，開到朋友家開的宮廟；朋友的父親看到2人，當場說了句「下來拿香！」隔天一早，2人打電話請車主來解釋，「車主來了，我火氣也來了，一巴掌拍在那位黃先生臉上，你X老XX，你賣事故車？」

隨後，這位車主急忙澄清，車子是爺爺買給他的生日禮物，爺爺過世後，家裡情況愈來愈糟，情急之下只能賣車變現。最後，3人在後車廂發現了爺爺的遺書，上面寫著，「爺爺走之後，你要好好的做人，車子是爺爺買給你的。不要浪費了爺爺的禮物，孝順爸爸媽媽，他們也會老，也需要人照顧。家裡除了你，沒有別人了。加油！」

原PO提到，車主後來用原價把車子買回，3人也成了朋友，金紙也有說到做到每年燒，但是，他仍想提醒，「禮物如果是家人給的，請珍惜它，如果要賣掉、丟掉，要記得跟家人講…」

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關鍵字：BMW,BMW220,虎頭山,遺書,煞車失靈

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