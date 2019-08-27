　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

DRAM新紀元！美光率先以1Z製程量產16Gb DDR4

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美光（Micron)後段封測廠揭幕，中科后里。（圖／記者周康玉攝）

▲美光（Micron）中科后里後段封測廠。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

美光（Nasdaq: MU），今（27）日宣布要開始使用1z奈米製程技術，成為全球第一家量產16Gb DDR4產品的記憶體公司，邁入DRAM新紀元；同時推出業界最高容量的單片16Gb低功率雙倍資料速率4X（LPDDR4X）DRAM。

與上一代 1y奈米節點相比，1z奈米16Gb DDR4產品顯著提高位元密度、大幅增進效能並降低成本。同時，它也促進美光持續改善其運算 DRAM（DDR4）、行動 DRAM（LPDDR4）和圖形 DRAM（GDDR6）產品系列的相對效能和功耗。對於包括人工智慧、自動駕駛車輛、5G、行動裝置、圖形、遊戲、網路基礎設施和伺服器等應用而言，功率和效能之間的優化平衡是關鍵的差異化因素。

請繼續往下閱讀...

美光技術開發執行副總裁Scott DeBoer表示，現今擴充DRAM條件變得更加複雜，美光開發和量產業界最小尺寸的DRAM節點展現了世界級的工程和製造能力。

透過量產16Gb DDR4記憶體解決方案，美光開始將技術移轉至1z奈米，使用更小的節點進行生產帶來多項優勢，包括功耗較上一代 8Gb DDR4產品降低約40%；美光全面的1z奈米DDR4產品組合也滿足資料中心對更高效能、更高容量和更低功耗，日益增長的需求。

此外，美光今日也宣佈公司已開始批量出貨基於 UFS 規範多晶片封裝 （uMCP4） 的業界最高容量單片 16Gb 低功率雙倍資料速率 4X （LPDDR4X） DRAM。美光的 1z nm LPDDR4X 和 uMCP4 滿足了行動裝置製造商尋求更低功率和更小封裝，以設計具有吸引人的規格尺寸和長電池壽命的裝置需求。

ET快訊
他在床上睡覺…妻抱5歲兒墜樓亡！舅見屍氣炸怒瞪妹夫
捲髮妹一見小7「隱藏版15元飲料」秒買　網激推：必喝
高雄鳳山傳槍響！男子疑債務問題「舉槍自轟」

關鍵字：美光,記憶體,DRAM

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美光率先以1Z製程量產16Gb DDR4

金管會擬鬆綁！　拿國外有價證券借外幣最快年底上路

吸引台半導體人才　美矽智財廠新思科技提供博士獎學金

SAP與台達電攜手「軟硬兼施」　合攻工業4.0

遠雄營造遭台北國稅局連補帶罰9.47億元　國稅局說話了

康友疫苗事業取得重大進程　獲得印尼政府唯一代工合約

輕鬆蝦拼！國泰世華攜手蝦皮推聯名卡　刷卡最高13%回饋還享免運費

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

「基金自行質借」要來了！　合庫搶頭香9月正式開辦

瑞士寶盛：大陸態度轉趨強硬　人民幣成打擊美國武器

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

小學生與「禮貌棕熊」互相鞠躬　不斷蹦跳狂點頭...網看完鼻酸！

BY2合作孟美岐《有種》超炸　3人一字排開飆舞爆發力破表！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

美光率先以1Z製程量產16Gb DDR4

金管會擬鬆綁！　拿國外有價證券借外幣最快年底上路

吸引台半導體人才　美矽智財廠新思科技提供博士獎學金

SAP與台達電攜手「軟硬兼施」　合攻工業4.0

遠雄營造遭台北國稅局連補帶罰9.47億元　國稅局說話了

康友疫苗事業取得重大進程　獲得印尼政府唯一代工合約

輕鬆蝦拼！國泰世華攜手蝦皮推聯名卡　刷卡最高13%回饋還享免運費

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

「基金自行質借」要來了！　合庫搶頭香9月正式開辦

瑞士寶盛：大陸態度轉趨強硬　人民幣成打擊美國武器

颶風能量每20分鐘=1枚核彈　美國大氣署打臉「核彈炸颶風」

《哭聲》小女孩長大了！　曬近況照...網驚艷：3年從女孩變女神

不斷更新／示威者連續四晚圍深水埗　警午夜清場押走數人

楊柳路過「噴雷雨彈」濕3天！吳德榮：菲律賓還有一颱風發展，直逼家門口

依依宣布砸20萬隆乳！　老公阻止無效…怒回「那我要把ＯＯ弄大」

江孟芝爆出「快閃紐約地鐵」也用圖庫　神複製客家花布被抓包

梁家輝帶女兒旅行…行李箱備「防煙面罩、救生繩索」　背後原因笑翻

慶交往400天！張峰奇、李亮瑾合照藏「浪漫密碼」　網破解被閃爆：太用心

三寶旅客轉機「亂入管制區」　慕尼黑機場為他關閉4小時…130航班取消

石虎風波神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台　批「觀光局婉拒欠考量」　

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

財經熱門新聞

遠雄營造遭罰　國稅局說話了

美光率先以1Z製程量產16Gb..

勞工照過來　勞動部把這6種工作..

民眾下月消費時　多使用雲端發票

拿國外有價證券借外幣最快年底上..

美矽智財大廠提供博士獎學金

勞保局：符合4項規定　退農保後..

SAP與台達電合攻工業4.0

MSCI發威！台股尾盤爆出逾3..

瑞士寶盛：大陸態度轉趨強硬　人..

最高13%回饋！國泰世華攜手蝦..

玉山銀副總涉詐領健保費　金管會..

康友疫苗事業取得重大進程　獲得..

遠傳：將升級轉型friDay錢..

更多熱門

相關新聞

中美貿易戰延燒　經長沈榮津：台商回流再創台灣經濟二十年榮景

中美貿易戰再度升溫，經濟部長沈榮津今（26）日表示，中美貿易摩擦下，電子五哥已有多國生產佈局因應方案，九月起關稅提高對台灣影響不大，台商回流不僅化危機為轉機，更能再創台灣經濟二十年榮景。

群聯上半年每股賺8.43元

威剛上半年每股賺1.25元

宇瞻澳洲參展　秀最新3D NAND SLC技術

日將韓踢出白名單　7月記憶體走跌

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪命

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍怒瞪妹夫

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

加盟商擬求償　一芳總部說話了

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面