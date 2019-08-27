吸引台半導體人才　美矽智財廠新思科技提供博士獎學金





▲美矽智財大廠新思科技提供博士獎學金。（圖／取自新思科技粉絲團）

記者周康玉／台北報導

看好台灣半導體研發能量，為吸引更多半導體研發人才，美國矽智財大廠新思科技（Synopsys）今（27）日宣布今年起開始提供「新思科技贊助博士級人才培育獎學金」，獎金額度每年每位達新台幣42萬元，即日起至108年9月8日開放申請。

新思科技副總裁暨台灣總經理李明哲指出，人才培育為半導體技術發展的根本，設置才培育獎學金，期望能藉由產學合作模式，協助培育高階半導體設計軟體研發人才。

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李明哲強調，獲獎者除了每人每學期可獲得新台幣21萬元的獎學金，還可優先於受獎期間申請由新思科技每年所提供之六至八週的帶薪實習，並參加每季1次由新思科技舉辦之座談會或交流活動，學生於完成學業後，可自行選擇是否至新思科技任職，並保有履歷優先審查之權利。

台灣積體電路設計學會（TICD）理事長呂良鴻表示，TICD的使命為推廣積體電路設計相關之工程、科學、管理、教育及其他學門之研究應用；並促進國內微電子產業升級，協力發展臺灣積體電路設計工程事業，並推動與國際組織對於相關學術及技術之交流。

「新思科技贊助博士級人才培育獎學金」的申請資格為：

1. 限各大學相關科系博士班一、二年級在學學生、或者碩士班在學學生確認會繼續攻讀博士班並且由教授推薦，無全職工作且未獲其他相關獎學金贊助者。

2. 所從事之研究主題與積體電路設計與測試自動化相關，或其他相關領域。

3. 為鼓勵女性研究生申請，將從優審查。