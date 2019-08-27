金管會擬鬆綁！　拿國外有價證券借外幣最快年底上路

▲國人以複委託投資的有價證券，向券商融通資金再投資海外，預估年底前上路。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（27）日針對券商公會提出3大建議案進行回應，首先是外資可用海外有價證券或外幣，向券商擔保借新台幣再投資，擬將放行；再者是開放分帳戶50%的資金，做為證券商融資的來源，已回函給公會再「緩議」；最後是國人以複委託投資的有價證券，向券商融通資金再投資海外，最快今年底開放。

針對外資以持有外國有價證券或外幣作為擔保，向證券商融通新台幣一案，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，券商公會在今年7月份來函，初步還在審酌中，原則上公會所提的配套須更周延的考量，包括有價證券的範圍太廣、融通成數高卻沒相關風險機制、融資保證金追繳、違約處理機制等，這部分會請公會進一步研議。

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其次，放寬分戶帳50%資金，做證券商融資來源，蔡麗玲指出，考慮到客戶款項運用拿來提供券商，做有價證券融資，這部分不太符合證交法六十條第一項第五款的立法意旨，且考慮到把錢做融資，因交割款客戶分帳戶資金是客戶，做有價證券的交易使用，萬一客戶有大筆投資時，會有資金流動性和風險控管的問題，因為融資後，客戶若有信用風險產生的時候，對風控有所疑慮，因此該案「緩議」。

第三，國人用海外有價證券做擔保，辦理外幣借款，蔡麗玲則說，經洽詢央行意見後原則上同意，也有請公會研議配套措施，到目前為止，公會仍在研擬配套措施，預估年底前可上路。

根據證券商公會統計，截至今年7月底，證券商受託買賣外國有價證券的庫存部位，金額為新台幣3,144.72億元（以市價計）；截至去年同期，庫存部位金額為新台幣3,105.02億元（以市價計）。