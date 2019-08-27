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SAP與台達電攜手「軟硬兼施」　合攻工業4.0

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▲▼SAP與台達電展開策略合作。左起為SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承與台達資訊長柯淑芬。（圖／業者提供）

左起為SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承與台達資訊長柯淑芬。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

歐洲第一大軟體商思愛普（SAP）今（27）日宣布與台達電（2308）展開策略合作，透過「軟硬兼施」、也就是資訊系統與自動化設備的結合，同時整合資訊技術（IT）與營運技術（OT），聯手布局工業4.0；第一步會以SAP客戶族群、台達電上下游廠商攜手推廣。

台達資訊長柯淑芬表示，面對變化多端的國際局勢，台達電以多元化產品及分散式製造兩大方針持續提升企業競爭力。為維持領先優勢，藉由與SAP的策略結盟，串聯客戶及上下游供應商、打造智能製造生態圈。

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柯淑芬表示，以台達電的智能製造示範產線為例，導入自行開發軟硬體整合方案後，可提升產能約70%，同時減少約35%的生產使用面積，更將直接人力人均產值提升3至5倍。創新研發的基因一直在台達電的企業本質中，藉此合作機會打造更完整的整體解決方案，開拓全新營運布局。

SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承則表示，智能製造及工業4.0浪潮來襲，不但促使產品生命週期與交貨排程縮短，全面衝擊製造業生態。但若台灣企業只聚焦在生產現場的優化，如導入自動化設備等，則會失去全球市場布局先機。

謝良承表示，透過與台達電合作，期望發揮軟體整合硬體的優勢，協助客戶打破資訊孤島現況、串連跨部門營運資料，即時管理跨國據點，加速轉型智慧企業，奠定不可取代的市場地位。

SAP深耕25個產業解決方案，23年前就跟台達電布局自動化生產，累積多年合作默契。展望未來，SAP與台達將以過去製造業既有優勢作為布局基礎，整合創新數位科技，逐步累積軟硬體雙向實力，帶動整體產業向上升級，逐步向工業4.0邁進。

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關鍵字：SAP,台達電,工業4.0,工業自動化

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