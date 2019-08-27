柚子一大袋裝多少都只要300元　網瘋傳助罹癌老農「是假的」

▲網瘋傳幫罹癌老柚農，一大袋能裝柚子儘量裝，通通只300元，是假新聞。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

好心網友請注意！網瘋傳「自摘柚子一大袋，能裝儘量裝，通通只300元，請大家幫梅花湖旁罹癌老柚農一大忙！」但宜蘭冬山鄉得安村長陳世英接獲多通詢問電話，卻是一頭霧水。冬山鄉長林峻輔表示，經詢問證實是假消息，因為得安村長世英說「村內沒陳朝根這位柚農，也沒有宜蘭縣冬山鄉下湖路370號（梅花湖旁）這個地址。」

最近網上瘋傳一段消息，「懇請大家幫幫忙，請多多分享，老農-陳朝根在宜蘭有種植超過40年以上的柚子園，約有90棵老欉。因口腔癌再度手術無力採收，老人家卻捨不得ㄧ年心血白費。因沒有銷售管道，想開放讓各界好朋友幫忙。於本週六日（8/31跟9/1）上午09:00至下午16:00，兩天開放採果樂。」

內容還提到，老闆會提供30斤米袋，買袋子自行採柚子裝到滿，每個袋子300元（每袋可裝30斤以上、約可裝35顆左右）袋子能裝多少盡量裝就對了，只要裝的下通通可以帶走。且園區內開放無限量享用，可邊採邊吃，小朋友還可以邊爬樹，歡迎攜家帶眷前來一同採果。

不過，正大力推銷冬山柚子的鄉長林峻輔表示，經詢問，得安村長陳世英說「村內沒有陳朝根這位柚農，也沒有宜蘭縣冬山鄉下湖路370號（梅花湖旁）這個果園地址」，近日已接獲多通電話詢問，但這些網傳的內容不是真的。

▲網瘋傳幫冬山鄉罹癌老柚農買柚子消息，大力推銷冬山柚子的鄉長林峻輔困擾。（圖／記者游芳男翻攝）

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