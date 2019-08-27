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遠雄營造遭台北國稅局連補帶罰9.47億元　國稅局說話了

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▲▼遠雄弊案，趙藤雄以5.5億元天價交保，離開法院時卻神情相當凝重。周勝考則強調，相信司法會還他清白，他會繼續為民服務。（圖／記者楊佩琪攝）

▲遠雄集團創辦人趙藤雄（中）（圖／記者楊佩琪攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

遠雄營造今（27）日公布重訊，因遠雄集團2012年到2017年不實憑證因此遭到台北國稅局裁處罰鍰5.69億元，本稅則為3.78億元，本稅加上罰金共計9.47億元。

台北國稅局僅回應：「該案件因為涉及個案及個人稅務資訊無法提供相關資訊。」但是遠雄集團擬向台北國稅局提起復查申請，請求撤銷原核定及裁處。

請繼續往下閱讀...

但是據了解，遠雄營造此案件要回溯到2017年台北地檢署起訴遠雄集團規避關係交易人，國稅局在訴訟案中發現遠雄集團包括遠雄人壽、遠雄營造等子公司涉及假發票案件，才會對其開罰。

據台北地檢署起訴書顯示，趙藤雄等人涉嫌自2007年6月起，在遠雄人壽公司等14個工程中隱匿關係人交易，所涉金額高達207億元。趙藤雄以顧問費名義墊高工程款從中獲利，讓遠雄建設間接損失6億元。趙藤雄、趙文嘉等人未將承攬工程項目記載在帳冊內，也沒有在財務報表充分揭露關係人交易，因此2007年至2016年都涉及到財報不實。此外，為填補財報漏洞，趙藤雄涉嫌以5家子公司的假發票隱匿遠雄人壽公司實際交易對象是遠雄集團營造。

金管會旗下的保險局、證期局已經針對此案，處分遠雄人壽及遠雄建設開罰1,440萬元。而台北國稅局已經先對遠雄人壽追稅2.83億元，今日再針對遠雄營造應屬有進貨事實取得不實進項憑證申報扣抵銷項稅額，連補帶罰9.47億元。

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關鍵字：遠雄,台北國稅局,補稅,罰鍰,不實發票

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