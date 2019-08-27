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康友疫苗事業取得重大進程　獲得印尼政府唯一代工合約

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▲康友前3季稅前9.73億創新高，印尼疫苗廠預計12月出貨。（圖／康友提供）

▲康友印尼疫苗廠。（圖／康友提供）

記者姚惠茹／台北報導

康友（6452）今（27）日宣布，投資三年的子公司印尼帝斯生技，與印尼政府農業部轄下Pusat Veterinaria Farma簽署合作協議及採購合約，對康友帝斯生技營收及印尼國家疫苗水準皆有大幅提升效果。

康友表示，合約歷經半年協商，並在印尼政府評選當地另外4家疫苗廠後，印尼政府決定與康友帝斯合作，而且是唯一合作廠商。

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由康友帝斯生技負責提升政府轄下Pusat Veterinaria Farma的研發及生產水準，政府則採購康友帝斯生技的禽流感疫苗原料及成品，供其國內銷售，以及海外出口之用。

這份合約代表康友帝斯生技的研發，生產水準已高於印尼平均水準，並對未來業績提升將有所助益，因為可透過印尼政府採購，除了直接印尼銷售，更間接出口海外回教國家，提升營收，並由於出口海外回教國家疫苗需清真認證，印尼政府是唯一出口單位。

印尼是全世界最大回教國家，人口2.6億，GDP年均6％,為聯合國認定年齡最年輕國家之一，雞肉為其主要動物蛋白質來源，政府鼓勵施打疫苗，因此康友帝斯生技歷經建廠，GMP工廠認定，取得新雞城及H5N1藥證，不久將來也將取得更重要的H9N2。

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關鍵字：康友,疫苗,印尼

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