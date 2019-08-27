9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

▲財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

今年營所稅暫繳下個月(9月)將開跑，財政部預估，今年暫繳金額可望突破2,000億元大關，再創歷史新高。

每年營所稅暫繳有兩種方式，其一是按去年營所稅額的半數來申報；另外一種則是今年上半年的實際營業額來計算所得申報暫繳，稱為「試算申報」。

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根據財政部統計，去年的暫繳額度為1970億元、106年則有1914億元、105年則有1749億元。官員分析，去年整體營所稅增加，主要是由稅率17%提高到20%，且上半年景氣回溫等，帶動企業發展與促進稅收，而今年暫繳稅額也可望突破2,000億元，再創新高。

財政部官員解釋，通常企業營收一年比一年好的情況下會選擇「一般申報」，但是如果今年的營收有衰退或者有資金壓力時，才會考慮「試算申報」，因為比起一般申報來說，用去年業績較好的繳稅金額半數計稅，以今年上半年實際營收狀況估計稅，暫繳稅額通常會比較低，有助於緩繳資金。

國內多數企業都受到中美貿易戰的影響，許多企業營收較去年衰退，若是帳冊明確的大型企業今年營所稅暫繳申報，可以選擇試算申報，今年上半年營收推估計稅。

國稅局表示營利事業若連續4個月營業收入淨額，較前一年同期減少三成以上，就可以暫繳申報截止日前，向國稅局申請分期繳納，國稅局將核准加計利息課徵。

另外獨資合夥集經核定小規模營利事業等，以及107年免課營所稅公司，也可以免暫繳申報，至於我國境內沒有固定營業場所的營利事業，其營利所得由代理人或給付人扣繳者，也可以免暫繳申報，例如，跨境電商的APP公司免申報暫繳，其瑩所占繳申報，將由Google Play商店、蘋果App Store等申報。