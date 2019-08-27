　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

今年營所稅暫繳下個月(9月)將開跑，財政部預估，今年暫繳金額可望突破2,000億元大關，再創歷史新高。

每年營所稅暫繳有兩種方式，其一是按去年營所稅額的半數來申報；另外一種則是今年上半年的實際營業額來計算所得申報暫繳，稱為「試算申報」。

請繼續往下閱讀...

根據財政部統計，去年的暫繳額度為1970億元、106年則有1914億元、105年則有1749億元。官員分析，去年整體營所稅增加，主要是由稅率17%提高到20%，且上半年景氣回溫等，帶動企業發展與促進稅收，而今年暫繳稅額也可望突破2,000億元，再創新高。

財政部官員解釋，通常企業營收一年比一年好的情況下會選擇「一般申報」，但是如果今年的營收有衰退或者有資金壓力時，才會考慮「試算申報」，因為比起一般申報來說，用去年業績較好的繳稅金額半數計稅，以今年上半年實際營收狀況估計稅，暫繳稅額通常會比較低，有助於緩繳資金。

國內多數企業都受到中美貿易戰的影響，許多企業營收較去年衰退，若是帳冊明確的大型企業今年營所稅暫繳申報，可以選擇試算申報，今年上半年營收推估計稅。

國稅局表示營利事業若連續4個月營業收入淨額，較前一年同期減少三成以上，就可以暫繳申報截止日前，向國稅局申請分期繳納，國稅局將核准加計利息課徵。

另外獨資合夥集經核定小規模營利事業等，以及107年免課營所稅公司，也可以免暫繳申報，至於我國境內沒有固定營業場所的營利事業，其營利所得由代理人或給付人扣繳者，也可以免暫繳申報，例如，跨境電商的APP公司免申報暫繳，其瑩所占繳申報，將由Google Play商店、蘋果App Store等申報。

ET快訊
開幕當天就塞爆　上海人用人民幣「教訓」Costco有這3大原
6歲兒失蹤27hrs「一度發現可疑形跡」！爸趴欄杆絕望喊：你
被誤會當小三！她2乳頭被陸前同事剪斷　下秒救命鈴響了

關鍵字：營所稅,暫繳,9月,財務困難,營利事業,分期,稅額

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金融業導入RPA　機器人收帳可縮短八成的時間

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

「基金自行質借」要來了！　合庫搶頭香9月正式開辦

瑞士寶盛：大陸態度轉趨強硬　人民幣成打擊美國武器

玉山銀副總涉嫌強迫員工交健保卡詐領健保費　金管會：依據稽核報告決定懲處

金融業導入RPA　機器人收帳可縮短八成的時間

台股逐筆交易擬真平台使用人次將近百萬　證交所9月再推「邀新生拿好禮」活動

台新金搶攻境外資金匯回商機　投資長領軍打團體戰

勞工照過來　勞動部把這6種工作納入責任制

美法達成協議　數位稅爭議暫落幕　

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

「基金自行質借」要來了！　合庫搶頭香9月正式開辦

瑞士寶盛：大陸態度轉趨強硬　人民幣成打擊美國武器

玉山銀副總涉嫌強迫員工交健保卡詐領健保費　金管會：依據稽核報告決定懲處

金融業導入RPA　機器人收帳可縮短八成的時間

台股逐筆交易擬真平台使用人次將近百萬　證交所9月再推「邀新生拿好禮」活動

台新金搶攻境外資金匯回商機　投資長領軍打團體戰

勞工照過來　勞動部把這6種工作納入責任制

美法達成協議　數位稅爭議暫落幕　

歐吉桑部長下鄉衝經濟　彰化工業區40家業者願為員工加薪

東奧門票有轉讓期　台灣配額太少中華奧會積極爭取

娛樂≠放鬆！醫細數「這些活動」反而超耗腦...你也常越玩越累？

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！

不甘心始終被低估　羅齊爾轉隊黃蜂誓言打響自己名號

傳郭柯王共推不分區立委　王金平證實：兩兩交換過意見

一芳加盟主預告「下周有大動作」！　聯合要求柯梓凱出來面對

日職／陽岱鋼難得先發4打數無安打吞3K　連9打數無安打

紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」

咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

財經熱門新聞

民眾下月消費時　多使用雲端發票

預期美中重啟貿易談判　美股漲

MSCI發威！台股尾盤爆出逾3..

遠傳：將升級轉型friDay錢..

國巨今除息難敵大盤重挫　陳泰銘..

智崴打造南半球首座飛行劇院　澳..

日圓匯價突破0.3元　換新台幣..

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

月月領息不是夢！不同配息月份組..

勞工照過來　勞動部把這6種工作..

泰銖匯價創11年半新高！　換新..

小七攻車市！統一超商攜手FOR..

謝金河：泰銖強過新台幣是史上罕..

日商三井傳撤資雲林台西專區　縣..

更多熱門

相關新聞

營所稅暫繳申報　9月開跑

財政部北區國稅局表示，108年營利事業所得稅暫繳申報期間自今年的9月1日到9月30日止，但是如果納稅義務人因客觀事實發生財務困難，無法在期限內一次繳清，可以向國稅局申請分期繳納。

消保處增訂網路教學契約「不得記載事項」

成交量低迷　上半年證交稅大幅縮減

產創條例修法　中小企業數位轉型利多

台積電繳稅350億元　蟬聯繳稅王

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

郭台銘確定參選　9月啟動連署

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

3.3萬商務艙　只吃5片水果和點心

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面