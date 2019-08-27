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瑞士寶盛：大陸態度轉趨強硬　人民幣成打擊美國武器

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▲▼ 瑞士寶盛（Julius Baer）亞洲區研究部主管馬修斯（Mark Matthews）。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 瑞士寶盛（Julius Baer）亞洲區研究部主管馬修斯（Mark Matthews）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易戰忽冷忽熱，牽動全球經濟局勢，具有130年歷史的瑞士私人銀行集團——瑞士寶盛（Julius Baer）的亞洲區研究部主管馬修斯（Mark Matthews）認為，大陸的態度轉趨強硬，還將人民幣當成打擊美國武器，為貿易戰再添變數；此外，馬修斯更預期聯準會（Fed）今年還有兩次降息機會。

川普於推特的言論影響市場對中美貿易戰的情緒，更讓美股近期波動劇烈，馬修斯提醒，川普推特的發文不斷反覆、真假難定，投資人要避免隨著貿易戰動態起伏。此外，美國即將於明年迎來總統大選，根據歷史數據，在選舉前一年的上半年，股市表現通常都會不錯，但到了下半年，隨著選舉談論越來越多，股市會開始盤整。馬修斯認為，依照目前情勢來看，美國政治更明顯偏向左派，這對資本市場不見得是一件好事

請繼續往下閱讀...

在中美貿易戰爭部分，馬修斯說，中國大陸原本希望達成協議，因為怕影響到經濟表現，但到目前為止態度卻轉為強硬。因為貿易戰爭延燒到現在已超過一年，大陸發現這對經濟表現沒有很大影響，真正影響到的是投資人的信心，且大陸對美國出口的經濟活動，僅佔大陸GDP的3.4%，也只影響到大約300萬個工作機會，相較全國人口比例是很小的。

大陸現在除了不覺得需要與美國妥協、達成協議之外，甚至還將人民幣當作武器，只要人民幣貶值，就會影響市場投資人情緒，並且打擊到美國。

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

▲ 人民幣成為大陸打擊美國的武器。（圖／路透）

針對許多人相當關心的聯準會（Fed）利率部分，馬修斯認為，其實從總經數據來看，通膨在合理水準、失業率處於低位，聯準會其實不應該降息，但受到政治壓力影響，就連鮑爾要去國會聽證，都被議員直指要降息不准升息。

此外，現在全球貨幣政策漸趨寬鬆，歐洲央行已預告9月要重啟量化寬鬆政策，再加上人民幣貶值等因素，如美元相對走強會相當不利，因此馬修斯預期下半年還有兩次降息機會

對於台灣市場的風險部分，馬修斯說，大陸限制陸客來台自由行、貿易戰爭等，都可能對台灣經濟帶來負面影響，此外，若中國大陸開始抵制蘋果產品，更將可能影響台灣蘋果下游供應鏈。

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關鍵字：瑞士寶盛,Julius Baer,貿易戰,聯準會,Fed,中國,大陸,美國,川普

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