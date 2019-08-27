輕鬆蝦拼！國泰世華攜手蝦皮推聯名卡　刷卡最高13%回饋還享免運費

▲國泰世華蝦皮購物icash聯名卡祭出3大賣點，搶攻年輕族群。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

電商攜手信用卡業者又一樁！國泰世華銀行今（27）日宣布，與蝦皮購物推出icash聯名卡，也是國泰世華銀行首張與電商合作的信用卡，祭出最高13%蝦幣回饋率、不限金額免運以及海外交易免手續費等3大特點，試圖搶攻年輕族群，預計首年目標發卡量達10萬張。

國泰世華銀行總經理李正偉表示，行動購物已成為台灣民眾生活的一部分，這次與蝦皮購物強強聯手，期盼為消費者帶來行動購物的全新感受，同時首次用新技術VCN信用碼發卡，線上即可進行申辦、核卡、發卡，甚至開卡時自動綁定手機，加入蝦皮帳號，通通以數位化的方式完成，只要花費2分鐘一切通通搞定，體驗「有點蝦、有點聰明」的消費體驗。

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這張聯名卡從網購族的使用者體驗出發，希望解決網購族的消費痛點，像是花時間研究回饋最多的信用卡、為湊免運費常需買到一定金額、出國旅遊或國外網購消費得多付跨境交易手續費等。

▲看準手機購物商機，國泰世華銀行與蝦皮購物攜手推出「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」。（圖／記者紀佳妘攝）

國泰世華蝦皮購物聯名卡祭出「蝦拼」三招，首先是「花錢享高回饋」，以「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」購物即享蝦幣高回饋，天天消費最高7%蝦幣回饋，每月超級品牌日最高10%蝦幣回饋，若搭配蝦皮購物的優惠活動檔期，包括99購物節、雙11、雙12等，蝦幣回饋更高達13%，再加上蝦皮購物聯名卡友打造的專屬購物區，搭配蝦皮購物低價保證，替卡友省去貨比三家的時間。

第二招「耍廢享免運費」，每個月一般消費，不限金額消費滿5筆，或消費金額累積滿5,000元，即可獲得卡友限定的無消費門檻的免運費抵用券，每月1次、一年共12次，讓卡友不須再為了湊免運費而傷腦筋。

第三招「海外免手續費」，這張聯名卡也提供海外交易免手續費、還可享蝦幣回饋，出國、買國外網購無負擔。此外，即日起至今年10月31日前完成核卡者，於核卡後30日內刷卡消費滿888（含）元以上，除了享首刷禮原回饋100蝦幣及3張運費抵用券之外，再加碼回饋5張，總共8張運費抵用券，讓卡友輕鬆撿便宜、無腦省運費、賺回饋。