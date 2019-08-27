疑出軌「恨到骨髓」！　前立委蔡豪「潑酸伺候」恐嚇議員妻判刑

▲前立委蔡豪因違反保護令遭橋頭地院判刑。（圖／翻攝國會政黨聯盟Youtube）



記者洪正達／高雄報導

前屏東縣立委蔡豪在賄選案假釋後，懷疑妻子宋麗華變心，2017年4月間怒砸宋的司機的私人轎車，宋心生懼怕向法院聲請保護令，但蔡不但拒絕簽收還多次違反保護令禁制內容，甚至揚言要「毀容伺候」，涉嫌精神家暴，橋頭地方法院審理後，27日作出判決，認為蔡違反保護令2罪，分判3個月有期徒刑以及拘役30日，得易科罰金9萬元及3萬元。

蔡濠與宋麗華曾是政壇夫妻檔，除了夫是前立委外，宋更是現任的屏東縣議員，2017年間卻爆出蔡豪懷疑妻出軌，卻狠砸宋的司機的私人轎車，宋事後向高雄少年法庭及家事法庭聲請緊急保護令，蔡卻當著員警的面拒收保護令，隨後便多次以手機訊息恐嚇「恨這2年的一切，恨到骨隨，永不可抹滅的恨，恨20年前的抉擇」以及「有人不知廉恥，我將毀容侍候」，「我無奈接受，你也回不了頭，但你會有報應的」、「我落魄了，老了，無錢了，厭了，夫妻義務也不如了」。

▲宋麗華與蔡豪曾是民代夫妻檔。（圖／記者）



宋麗華精神飽受恐嚇簡訊折磨，於是報警指控蔡多次違反保護令內容，後續檢方將蔡起訴，橋頭地院審理後，判決蔡違反保護令2罪，再加上他是累犯，2罪分處3個月及拘役30天，可易科罰金9萬元及3萬元，全案仍可上訴，至於毀損宋的司機所擁有的私人駕車，則獲林姓司機撤銷告訴。