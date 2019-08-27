玉山銀副總涉嫌強迫員工交健保卡詐領健保費　金管會：依據稽核報告決定懲處

▲高階主管強迫下屬交出健保卡，以詐領健保費，玉山銀行表示，第一時間即進行調查與瞭解，此為單位主管個人行為，已自請離職。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

玉山銀行今（27）日爆出高階主管趁職務之便，要求員工交出健保卡，提供他的叔叔詐領健保費逾10年。金管會銀行局對此表示，7月中旬已接獲民眾檢舉，而玉山銀行也在8月22日向金管會提出稽核報告，目前就稽核報告來決定後續懲處。

玉山銀行高階主管要求員工交出健保卡一事，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，金管會在7月中旬已接獲民眾檢舉，而檢舉內容提及，該名副總要求員工提供健保卡，供其詐領健保費的情事，在收到檢舉函後，金管會立即請玉山銀行的稽核單位就檢舉內容來查證。

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莊琇媛指出，玉山銀行在8月22日向金管會提出稽核報告，目前會檢視該銀行所提出的報告，看案情內容決定未來可能的懲處；到目前為止，該名副總已在8月19日提出離職申請，玉山銀行則會按照內部程序處理。

至於是否違反內稽內控的問題，莊琇媛說，該名副總在2012年至2018年間要求員工交出健保卡，以詐領健保費，針對稽核報告來檢視，是否有涉及金融業務上的問題，加上玉山銀行本身也有內控制度，規範內部員工不能做些什麼事，就看副總是否有無違反玉山銀行的內部規範。