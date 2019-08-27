金融業導入RPA　機器人收帳可縮短八成的時間

▲勤業眾信聯合會計師事務所舉辦「RPA機器人流程自動化」研討會。（圖／勤業眾信提供）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信今(27)日舉行「智慧企業方案前哨技術分享會」，並表示自動流程(RPA)，可以大幅減少企業的時間成本，以金融業來說，就可透過應收帳款沖帳機器人，做到應收帳款自動收帳，可以縮短執行工作，機器人也可以發送郵件讓財會人員確認，更可以縮短時間達八成左右。

RPA就像是自動抓取程式碼分析與操作的軟體，因此金融業一般的放款與收款資料，必須先經過機器人識別自動化（RCA），將實體文件轉換為電子資料，並透過機器學習理解人類判斷模式、有效識別資訊，即可自動運用資料。

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RPA技術可運用在許多產業類別，以金融業舉例，例如開戶流程，可利用機器人把開戶流程跑完，員工就有更多時間與客戶多互動，更有溫度；或是公司每月要作月報等報表，員工的工作量很大，且工作重複性高，可運用RPA技術，非常適合給數位員工執行。

金融機構透過應收帳款沖帳機器人，可做到應收帳款的自動化收帳，可縮短執行工作，機器人也會自動發送電子郵件給財會人員確認，更可以縮短時間高達81%。另外，若是紡織業，透過機器人來進行布料顏色的正確比對，若可把程式邏輯定義出來，將來用機器人也可做到。

RPA在台灣發展期間約3年，已有三成中大型企業導入，但中小型企業僅不到一成，距離全球RPA發展仍大幅落後，根據統計，企業若導入RPA，可有效加速生產力，平均可省下30%以上時間成本。

掌握人機協作新契機 RPA導入三大對策

勤業眾信對於處在不同RPA應用程度的企業提出三大建議：首先，正在觀望或評估RPA的企業，可先了解公司內部流程有何瓶頸，並透過顧問的經驗協助判斷如何改善系統及流程、是否需導入RPA，精準判斷可帶來即刻效益的情境。其次，正在導入RPA的企業，應遵循模組化的腳本設計、有效的備份與歸檔、標準化的機器人腳本版控與命名規則，以及較全面的異常除錯管理設計。

最後，已有初步RPA導入經驗成果的企業，則應考慮建置完善的「RPA 專家中心」（RPA COE），以持續更新RPA腳本品質、風險控管與技術規範、建置內部RPA社群、引進全球最新RPA資訊及分享各部門經驗，扮演公司提升營運競爭力的重要幕僚，並與組織自動化的KPI連結。