台股逐筆交易擬真平台使用人次將近百萬　證交所9月再推「邀新生拿好禮」活動

▲ 台股盤中逐筆交易將於明年3月23日起實施。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股將於明（2020）年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，為讓投資人在制度上線前了解逐筆交易撮合方式、新式委託種類（如：市價單、立即成交否則取消(IOC)委託、全部成交否則取消(FOK)委託）及資訊揭示之頻率，證交所特別建置「逐筆交易擬真平台」，自擬真平台於今年3月25日啟用以來，使用人次將近百萬人。

證交所逐筆交易擬真交易平台於今年3月25日正式啟用，根據證交所統計，截至8月23日，擬真平台使用人次達98萬6,249戶，活動網頁註冊人數為3萬4331人，符合獎勵資格人次則為84萬8,231戶。

請繼續往下閱讀...

為加強推廣逐筆交易，證交所於今年9月起舉辦「擬真學長姐邀新生拿好禮」獎勵活動，投資人於8月31日前在擬真平台網頁註冊，且曾符合擬真學長姐獎勵資格者，於9月1日至30日期間每邀請一名新生註冊、輸入推薦碼並完成擬真平台體驗後，擬真學長姐即可獲得25元超商購物金（以3名限）。

證交所表示，9月份註冊並完成體驗之新生，亦可額外獲得50元超商購物金之抽獎機會（預計抽出15,000名）。證交所並提醒，投資人在8月31日前於擬真平台網頁註冊，且任一交易日當日完成3筆新式委託，才符合學長姐資格。

此外，為推廣逐筆交易，證交所預計將舉行42場投資講座，截至8月23日已舉辦29場次。