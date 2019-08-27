台新金搶攻境外資金匯回商機　投資長領軍打團體戰

▲台新金今日舉行法人說明會，由金控總經理林維俊親自主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新金（2887）今（27）日舉行法人說明會，上半年稅後淨利82億元，年成長5%，每股稅後盈餘0.7元，也較去年同期成長2.9%；在營收表現方面，財富管理、法金聯貸及信用卡等業務表現佳，帶動手續費淨收入年增4.8%，一舉創歷史新高。

台新金今天舉行法說會，由金控總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎，以及台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真共同主持。林維俊表示，台新金控今年上半年各項業務表現穩健，核心子公司台新銀行在放款、存款、財富管理、信用卡等主要業務持續穩定成長，其中總放款餘額較去年同期成長8.6%，企業放款年增率達12.7%，總存款餘額則成長13.7%。

請繼續往下閱讀...

在信用卡業務方面，包括發卡量、有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標均持續成長，特別是簽帳金額年成長22.8%、手續費收入年成長25.6%，表現較為突出；在資本結構與授信資產品質方面，林維俊指出，上半年台新金控與台新銀行的資本適足率分別為117.3%及14.3%，持續維持穩健；另台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.15%及890.3%，顯示授信資產品質維持良好。

近日中美貿易戰爭議升溫，造成金融市場的動盪，林維俊強調，台新金控密切關注重大國際事件的發展，並將在嚴謹風控的前提下，積極爭取海外資金回流台灣的各項業務機會；因應資金回台專法，投資長簡展穎將領軍集團所有子公司打團體戰，在該法上路前早已做規劃，包括產品和平台等策略，目前都已準備好了。

▲台新金控總經理林維俊。（圖／記者紀佳妘攝）

根據經濟部統計，截至目前已有近120家台商回台投資，金額逾5,600億元，法人金融事業總處執行長林淑真也說，台商回流將帶動相關產業鏈的動能，台新銀行法人金融已做好爭取相關業務的準備，以上半年而言，企業放款年增率即達12.7%；針對中小企業的金融需求，林淑真指出，台新銀行將扮演支持政府政策的推手，將中小企業融資列為重點業務，預期該業務也會樂觀成長。

至於海外分行部分，林維俊表示，目前是香港、新加坡、布里斯本等設立海外分行，若順利的話，期待上半年增加越南分行，而下一步驟希望在馬來西亞的納閩島成立境外金融中心，同時也在吉隆坡設立行銷辦公室，接下來也會維持緬甸辦事處，上海辦事處也正在申設中，這是目前海外分行布局的方向。

另針對彰化銀行明年即將進行董監改選一事，林維俊對此表示，台新金會努力去爭取當初併購彰銀是有效契約，「希望希望財政部能夠遵守白紙黑字的諾言」。