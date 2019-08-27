勞工照過來　勞動部把這6種工作納入責任制

▲ 商港碼頭作業人員也被納入責任制，示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者余弦妙／台北報導



勞動部今（27）日正式公告「商港碼頭船舶貨物裝卸承攬業之車機操作員、地勤作業員、配艙作業員、解繫固作業員、車機維修員及船務代理業之責任監督管理人員」等6項工作者，納入納入勞動基準法第84條之1（俗稱責任制）適用，即日起生效，預估影響人數約為5500人。

根據行政院公報顯示，商港碼頭船舶貨物裝卸承攬業之車機操作員、地勤作業員、配艙作業員、解繫固作業員、車機維修員及船務代理業之責任監督管理人員相關作業必須配合船舶靠港期間作業，因船舶受天候、海象、先前出口港埠作業等因素，常有無法依預定期間靠港情事，進而產生船舶接續靠港，難以避免需及時趕辦貨物裝卸作業以緩解港口壅塞情形。

且各類工作因具有連續作業及工作期間集中之特性，為配合船舶貨物裝卸相關作業，從業人員出勤時間實難盡符預期，因此核定商港碼頭船舶貨物裝卸承攬業之車機操作員、地勤作業員、配艙作業員、解繫固作業員、車機維修員及船務代理業之責任監督管理人員納入勞動基準法第84條之1（俗稱責任制）。

請繼續往下閱讀...

根據勞動部統計結果，今年納入責任制的職業已有9個；蔡英文總統上任以來共增加了14個，廢除了4個；目前有納入責任制的職業共有77個。