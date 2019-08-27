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預售屋新商機！　HTC VIVE全台首發VR多人賞屋體驗

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▲HTC VIVE導入最新VR多人同步體驗解決方案。（圖／HTC VIVE提供）

▲HTC VIVE導入最新VR多人同步賞屋體驗方案。（圖／HTC VIVE提供）

記者姚惠茹／台北報導

HTC VIVE今（27）日宣布，打造全台首發VR多人賞屋體驗，銷售員僅需透過電腦或平板上的中控系統，即可同時帶領6名消費者，搭配VIVE Focus一體機進入擬真空間，就像走進未來家的空間內，為預售屋賞屋提供新方案。

HTC VIVE為鎖定商用市場，特別推出垂直整合的全方位VR解決方案，提供企業經銷商各領域HTC VIVE應用內容，包括建築、營造及研發、產品設計、健康照護、醫療與教育等。

「HTC VIVE互動廣告實驗室」透過與建商合作，打造全台首發VR多人賞屋體驗，帶領6名賞屋民眾，走進預售屋空間，真實感受獨特的室內氛圍、設計及空間感，並可運用後台數據分析平台，將消費者體驗過程全程量化，進一步協助銷售員更瞭解消費者喜好及需求，提升整體賞屋流程。

▲HTC VIVE導入最新VR多人同步體驗解決方案。（圖／HTC VIVE提供）

▲VR多人賞屋為預售屋打造全新解決方案。（圖／HTC VIVE提供）

HTC VIVE這項全方位便利VR多人同步體驗解決方案，不僅可以完全解決消費者無法看到實體建物的疑慮，實現一家人共同在VR內賞屋，還能替建商節省樣版屋建置成本、縮短籌備時間，開啟虛擬實境在商業應用上的新商機，並率先與泰緯機構-鴻誠開發推出的全新建案合作。
 
VR賞屋模式，主要是針對以往觀賞預售屋，民眾只能透過瀏覽「樣版屋」、「室內裝璜渲染圖」及「3D建築模型」來想像未來家的室內格局、空間感、外觀及周遭環境，但是現在有不少建設公司及房仲網站開始漸漸導入VR及360全景圖，企圖改善空間感跟立體度不足之問題。

HTC團隊實際走訪市場，觀察到使用VR觀賞預售屋時，仍會遇到「排隊等待時間長」、「銷售人員無法順暢協助用戶使用VR」等問題，因此HTC團隊就推出的「VR多人同步體驗解決方案 」，打破空間及數量的限制，讓多位體驗者同步欣賞整體建案及室內空間規劃的細節與巧思。

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關鍵字：宏達電,HTC VIVE,VR賞屋

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