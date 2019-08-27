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台積電最新聲明：格羅方德指控侵權毫無根據　將盡所能反擊

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▲▼ 台積電股東會，劉德音處女秀 。（圖／記者周康玉攝）

▲台積電反擊格羅方德侵權訴訟 。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

針對格羅方德（GlobalFoundries）所提侵權訴訟，台積電今（27）日發出聲明稿，內容提到誓將全力捍衛自主研發的專有技術，並強調格羅方德指控侵權毫無根據，將盡所能以一切可能的方法來反擊。

台積電表示，目前正在審視格羅方德在26日所提的訴訟內容，而且深信其侵權指控並無根據，身為專業積體電路製造服務領域的創新領導者，台積電每年投入數十億美金自主研發世界級的先進半導體製造技術，建立全球最大的半導體矽智財組合，擁有超過37,000項專利，並從2016年起連續三年成為全美前十大發明專利權人。

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台積電對於其同業不以技術在市場上競爭，而訴諸毫無根據的法律訴訟的行為感到失望，並強調台積電對於技術領先、卓越製造，以及對客戶不移的承諾有堅定的自信，接下來將盡所能以一切可能的方法來反擊，以保護台積電自主研發的專有技術。

根據格羅方德所提侵權訴訟，台積電使用的製程技術，侵犯格羅方德共16項專利權，26日已向美國國際貿易委員會（ITC）、德拉瓦州及德州西區的美國聯邦地區法院和德國杜塞道夫、曼海姆地方法院遞出訴狀，並將向法院尋求禁制令，阻止台積電以侵權科技生產的半導體進口至美國及德國。

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關鍵字：台積電,格羅方德

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