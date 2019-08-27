勞保局：符合4項規定　退農保後仍可續領老農津貼　

▲勞保局今說明農民退出農保並不會影響領取老農津貼。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣許多農民都會加入農保，但根據勞保局的調查顯示，許多人都誤以為農保退保了，老農津貼也會跟著被停發，對此勞保局今（27）日出面說明，只要是符合核發規定的農民，並不會因退出農保，而影響領取老農津貼的資格。

勞保局指出，只要參加農保年資滿15年以上，且年滿65歲農民，即符合發放老農津貼資格，目前老農津貼每人每月可領取7256元，可領到身故當月為止。

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但不少人以為農保退保，老農津貼也會跟著停發，勞保局解釋，只要符合下列4核發規定，仍可以繼續領取老農津貼；第一，在國內設有戶籍，且在近3年內每年居住國內超過183日；第二，同一期間未領取政府發放之生活補助或津貼。(例如：中低收入老人生活津貼、低收入戶老人生活津貼、身心障礙者生活補助費、榮民就養給與、政府補助收容安置、其他名目按月發給之生活補助或津貼)。

第三，未領取社會保險老年給付(如：軍保退伍給付、公教保養老給付、勞保老年給付及國保老年年金給付)；第四，符合排富規定，中央主管機關公告年度所得未達50萬元（108年度老農津貼是以財政部財政資訊中心提供106年度的個人綜合所得稅各類所得總額為基準），且名下土地房屋價值合計未達500萬元。

另外，勞保局指出，目前符合資格但仍沒來申請老農津貼者約有9萬3千多人，不過勞保局每月都會清查年滿64歲4個月的農保被保險人，請各地農會聯繫，預估這9萬多人應是不符合請領資格，才會一直沒來領取。