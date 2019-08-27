狗狗也要老有所終　海關擴大除役犬認養家庭範圍

▲緝毒犬值勤。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（27）日發布「海關除役犬認養家庭審查作業要點」擴大曾經為國家奉獻過的除役犬的認養家庭範圍並且即日起生效，讓這些除役犬也能老有所終。

關務署表示，所謂的除役犬包含到了法定服務年限或者因為疾病傷殘無法適任，經訓練師評估之後，確認無法執勤，包含緝毒、緝菸及偵爆等。

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關務署表示，原本可以領養的家庭，除了是原領犬員、原寄養家庭、以及滿二十歲，家中有庭院有飼養犬隻相關經驗的縣職軍公教或者有領月退的軍公教之外。

關務署說，因為除役犬的年紀大約都是7~8歲之後，和人一樣年紀大就會花比較多醫藥費等養老費用，所以願意領養、認養的原寄養家庭或者軍公教人員比較少。

所以放寬認養家庭的範圍，只要符合資格的家庭先試養半年，經過海關實地查核，確認狗狗沒有遭虐等情況，經認可之後也可以領養，而海關表示，這些有興趣認養的家庭，希望仍具有庭院、圍籬等一定的條件，讓狗狗可以在較舒適的環境中養老；以及曾經有領養幼犬的寄養家庭，也可以申請認養，不限於原寄養家庭。

根據關務署統計，目前有3隻除役犬待領養，可以適用新法；而目前符合寄養家庭者也有350個家庭。

經審查評比後擔任認養家庭及暫時養護除役犬滿半年家庭的申請人，與財政部關務署簽訂認養契約，但是相關的公證費用與手續費等，皆由關務署負擔，民眾不用擔心。

▼關務署希望，不只是6個月到1歲的幼犬有寄養家庭；除役犬也能夠老有所終。（圖／關務署提供、示意圖）