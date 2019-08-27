寶格麗、四季酒店來台招婚！雲品集團搶攻上億海外婚禮商機

▲雲朗觀光集團總經理盛治仁今（27）日宣佈攜手海外15家頂級酒店，以君品Collection品牌跨足海外婚禮市場。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

雲品國際今（27）日宣佈攜手海外15家頂級酒店，包括寶格麗、四季及悅榕莊等頂級飯店，將以君品Collection品牌跨足海外婚禮市場，搶攻每年產值上看億元的婚宴商機。

據內政部統計，2018年新人對數約13萬5403對，其中不乏追求獨特浪漫回憶的新人，選擇海外辦婚禮、拍婚紗照的新人佔5％，若以總產值70至112億元計算（平均每對花費5至8萬元計算），則可看出海外婚禮及婚紗攝影每年有近億元規模。

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雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，君品Collection宴會平臺上線短短五個月，已為宴會產業開創出新的局面，不僅在台灣獨特地點規劃出在地食材菜單與宴會情境，現在更進軍國際與印尼峇里島和日本鳥取縣的宴會場地結盟。

平均每年約有上千對台灣新人選擇赴海外結婚，其中峇里島更是許多知名影星結婚的夢幻場域，根據當地飯店業者估計，來到峇里島辦理婚禮的客群中更是有80%是大中華地區的新人，華人對於海島婚禮的嚮往可見一般。

君品Collection 原有22個風格多元的宴會場地，集結酒店、會館、遊輪、Villa、網美、外燴等六大系列據點，為看好海外婚禮市場，特別與日本鳥取Primrose Garden 和15家峇里島頂級飯店業者合作，除了擴大宴會平臺的規模，更提供新人們更多選擇。

依據統計，雲品國際館外餐飲每年有超過 2400 對新人舉辦婚宴，締造近 11億元的業績；君品Collection邁入國際，除了以國內22處外，更結盟日本鳥取森林與峇里島頂級飯店共16處據點吸引消費者，除了可在各據點辦理一站式婚禮宴會服務，更可享受海外度假行程，詳情請上君品Collection官網查詢(https://www.palaiscollection.com/)。