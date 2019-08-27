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消費信心指數下降！　台經中心：就業信心倒退8年半

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▲▼新北勞工局職災輔導就業。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央大學台灣經濟發展研究中心今公布最新CCI調查結果。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布108年8月消費者信心指數（CCI）調查，出現6項指標全數下降的現象，其中「未來半年國內就業機會」指標下降最多，與上個月相比下降了3.6點，來到94點已接近民國100年1月的數據，這也顯示國人就業信心倒退了8年半。台經中心表示，從絕對水準來看，六項指標偏向皆悲觀指標。

8月CCI調查總數為79.74點，與上月相較下降1.74點。本次調查共分為6項指標，物價水準、家庭經濟狀況、投資股市時機、購買耐久財、國內經濟景氣、就業機會。

請繼續往下閱讀...

根據調查結果顯示，6項指標皆下降，其中下降最多的指標是「未來半年國內就業機會」，從性別來看，男性在這項指標為95.93點，而女性為92.14點，男性較女性高，男性較為樂觀；但檢視歷史資料，這次的調查降到94點，接近民國100年1月，等同國人就業信心退回8年半前。

台經中心指出，本次調查中，下降最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為86.25點，與上個月調查結果相較下降0.65點；其次是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為90.35點，與上月的調查結果相較下降0.8點；下降點數相同的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為91.65點，也較上個月下降0.8點。

再來是「未來半年投資股票時機」，本月調查為65.2點，較上個月調查結果下降2.2點；其後是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為51.0點，與上個月調查結果相較下降2.35點。

另外，中央大學台經中心執行長吳大任表示，台灣從去年Q4出口就逐漸衰退，效應也慢慢反映在勞動市場，再加上近期勞動部公布無薪假人數創新高，也顯示在這次調查上。

對於主計總處日前公布的下半年度GDP與失業人數，吳大任回應「主計總處太過樂觀」，因為下半年本來就是出口旺季，且目前台灣出口情況有逐漸衰退，經濟呈現「外冷內溫」，都是靠內需在支撐。吳大任提醒，如果內需市場受到衝擊，對整體經濟信心也會有影響，甚至波及勞動市場，都是未來應持續關注面向。

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關鍵字：就業,消費者信心指數,調查

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