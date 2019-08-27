MSCI發威！台股尾盤爆出逾360億元大量　收盤上漲32點

▲ 台股收盤上漲32點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（27）日收盤因明晟（MSCI）指數公司公布的新一季度調整將於明（28）日生效，尾盤爆出大量成交金額逾360億元，終場收在10,387點、上漲32點，漲幅0.32%，成交量新台幣1,208億元。

以往，每逢MSCI季度調整的生效日前一天，台股往往會出現尾盤爆大量的情況，原因是外資尤其是被動型基金，為了因應MSCI對權重的調整，提前調整手中持股，於是導致台股尾盤爆出大量。

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這一回也不例外，單單最後一盤的成交金額，就佔了全天成交量的三成左右。再以台積電（2330）為例，尾盤一口氣成交3萬6545張，竟佔了全天5萬176張的72.8％，可見尾盤成交之大。單單尾盤這一筆成交，總金額91.3億元，也佔了大盤全天成交金額1208億元的7.5％。

台積電終場收在250元、上漲0.6%。

再看股王大立光（3008），尾盤成交量200張，相較全天成交427張，比重高達46.8％，終場收在3770元、上漲0.27%；鴻海（2317）尾盤成交2萬1046張，佔全天成交量的56.9％，終場收在72.2元，上漲0.28%。

其他權值股，像是國泰金（2882）尾盤成交1萬0928張、中華電（2412）5886張、台塑（1301）8660張、南亞（1303）8902張、聯發科（2454）3188張，都是當天最大的一筆成交。